¿Habrá Ley Seca durante el Buen Fin? Eso dicen las autoridades

Varios clientes caminan por un centro comercial con anuncios de descuentos del Buen Fin junto a una composición de bebidas alcohólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Buen Fin se encuentra a la vuelta de la esquina y es por ello que es importante comenzar a prepararse para este fin de semana de locura tratando de tener a la mano toda la información importante respecto a este evento que abarca todo el país.

Y es que a pesar de que solo se trata de un fin de semana de descuentos se trate de un hecho que mueve una gran cantidad de personas que se preparan para uno de los fines más esperados del año.

PUBLICIDAD

Es por ello que en distintas partes del país habrá operativos que tienen como objetivo proteger a la ciudadanía ante cualquier evento o situación que se pueda presentar, con el objetivo de que las familias mexicanas puedan realizar sus compras sin contratiempos.

Y aunque durante otros eventos similares suele activarse, de manera precautoria, la Ley Seca hasta este miércoles 11 de noviembre, no hay un anuncio de Ley Seca federal ligada a El Buen Fin 2026.

El programa comercial se realiza del viernes 13 al martes 17 de noviembre y las autoridades han informado operativos de seguridad, movilidad y atención al consumidor; sin embargo, no se mencionado que vayan a existir restricciones generales para la venta de alcohol, aunque conviene estar al pendiente ante un cambio de última hora.

PUBLICIDAD

La aplicación de una Ley Seca depende de cada estado, municipio o alcaldía, por lo que puede haber disposiciones locales si coincide con alguna elección, festividad o determinación de Protección Civil. Conviene revisar los avisos del gobierno de tu localidad antes de acudir a bares, restaurantes o tiendas de autoservicio.

El SAT confirma las fechas oficiales de El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre. Profeco desplegará brigadas y módulos para atender quejas de consumidores durante esos días.

En qué consiste el operativo que activará Profeco durante el Buen Fin 2026

Si bien no habrá Ley Seca, un operativo del que se han estado hablando es el que realizará la Procuraduría Federal del Consumidor quien activará un operativo nacional del 13 al 17 de noviembre, durante El Buen Fin 2026, para orientar a consumidores y atender inconformidades en establecimientos y compras por internet.

PUBLICIDAD

El despliegue contempla:

Más de 1,000 servidoras y servidores públicos organizados en 350 brigadas .

Instalación de 169 módulos de atención en zonas comerciales de alta afluencia.

Asesoría y recepción de quejas por precios, promociones o condiciones que los comercios no respeten.

Vigilancia de tiendas en línea, publicidad y promociones difundidas en redes sociales.

Monitoreo de precios de más de 490 productos mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios en El Buen Fin .

Atención telefónica en el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

Si una tienda no respeta el precio o promoción anunciada, Profeco señala que el consumidor puede exigir el cumplimiento de la oferta, pedir un producto equivalente o cancelar la operación. También recomienda conservar fotos, capturas de pantalla, folletos, tickets y comprobantes de pago para respaldar una queja.

Un inspector de la Profeco revisa información en un teléfono móvil dentro del pasillo de electrodomésticos durante las jornadas comerciales del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gobiernos locales realizarán operativos de seguridad para proteger a la ciudadanía

En el Estado de México se contempla vigilancia en los 125 municipios, con casi 3,000 policías, 354 unidades, binomios caninos y equinos, además de monitoreo cibernético, drones y vigilancia en bancos, cajeros y centros comerciales.

En Puebla, el dispositivo considera 1,570 elementos, 320 vehículos, un helicóptero, vigilancia desde el C5i y participación de Marina, Defensa, Guardia Nacional y corporaciones municipales.

PUBLICIDAD

Sinaloa anuncia presencia de corporaciones federales, estatales y municipales en sus 20 municipios, con vigilancia en áreas comerciales y carreteras.

Los operativos se concentrarán en los siguientes puntos:

Centros comerciales, tiendas, estacionamientos y zonas de alta afluencia.

Bancos y cajeros automáticos , para reducir robos a cuentahabientes.

Vialidades y carreteras , con patrullajes y apoyo de tránsito.

Vigilancia digital , mediante policías cibernéticas que detectan páginas falsas, fraudes, phishing y ofertas engañosas.

Monitoreo desde C5, C4 y centros de mando , además de cámaras, drones, sobrevuelos y unidades móviles, según cada entidad.

Coordinación con Guardia Nacional, Ejército, Marina y policías municipales, donde las autoridades estatales lo han anunciado.

Compradores acuden a las tiendas para aprovechar el inicio del Buen Fin, en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Cuáles son las precauciones que se deben tomar para tener compras seguras este Buen Fin

Para hacer compras seguras durante El Buen Fin 2026, que se realiza del 13 al 17 de noviembre, autoridades recomiendan:

Definir un presupuesto y una lista de prioridades. Evita compras impulsivas y no comprometas dinero que no puedas pagar.

Comparar precios antes de comprar. Revisa el historial y los precios en distintos establecimientos mediante Quién es Quién en los Precios de Profeco.

Revisar términos de la promoción. Confirma el precio final, meses sin intereses, comisiones, costos de envío, disponibilidad, plazo de entrega, garantía y reglas de devolución.

Comprar en sitios conocidos. En internet, escribe directamente la dirección de la tienda o usa su aplicación oficial; evita entrar desde enlaces recibidos por SMS, WhatsApp, correos o anuncios sospechosos.

Verificar la seguridad del portal. La dirección debe iniciar con https://, mostrar candado de seguridad y contar con datos de contacto, domicilio en México y políticas de compra visibles.

Desconfiar de “superofertas”. Descuentos excesivos, tiendas sin referencias o perfiles recién creados pueden ser señales de fraude o suplantación.

Usar medios de pago protegidos. Para compras en línea, utiliza tarjetas digitales con CVV dinámico. Nunca compartas NIP, contraseñas, token ni códigos de verificación: los bancos no los solicitan por llamada, mensajes o redes sociales.

Consultar antecedentes del proveedor. El Buró Comercial y el Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco permiten revisar quejas y datos de los negocios.

Guardar evidencias. Conserva capturas de la oferta, descripción del producto, correos, número de pedido, ticket, factura y comprobantes de pago.

En tiendas físicas, evita riesgos con efectivo. Si retiras dinero, usa cajeros dentro de sucursales o plazas comerciales con vigilancia. No aceptes ayuda de desconocidos y revisa que el cajero no tenga piezas extrañas.

Una infografía de Infobae detalla pautas para verificar rebajas comerciales y prevenir endeudamientos durante la temporada de promociones del Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una irregularidad, Profeco atiende en el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.