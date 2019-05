Colin Allen, un filósofo cognitivo de la Universidad de Pittsburgh, advierte que no debemos sobreinterpretar los hallazgos del estudio, pues afirma que la sencillez de la prueba hace que "sea difícil juzgar qué procesos están operando en estas avispas". Sin embargo, afirma que "es un recordatorio importante" de que solo porque las abejas no pueden hacer algo, no significa que otros insectos tampoco puedan hacerlo.