Santiago Tobón, investigador de la Universidad de Chicago, me explicó que parte del problema en los territorios sembrados con coca es que "al no tener un título de propiedad sobre la tierra, quienes siembran la coca no tienen ninguna responsabilidad penal por la siembra". Según Tobón, esto lleva a que una hectárea erradicada con glifosato, sea inmediatamente resembrada. Sería más efectivo formalizar la propiedad de la tierra —en Colombia, aproximadamente el 22 por ciento de la tierra privada no tiene título—, lo que podría disminuir los incentivos para cultivar coca: los dueños de las tierras tendrían que asumir una responsabilidad penal por los cultivos ilegales y accederían a créditos bancarios para cultivar productos legales.