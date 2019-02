¿Debiéramos estar preocupados? Sí. He aquí dos hombres difíciles a cargo de naciones en fricción y ninguno de los dos parece estar a la altura del acontecimiento: Donald Manuel López Trump están más preocupados por someter que por meterse en el complejo entramado de la política y generar acuerdos. Como ambos creen que su razón es la razón de Estado, los hechos no importan para Donald Manuel López Trump: una nación se refunda con un líder místico, no estadísticas o contraargumentos.