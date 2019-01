La coreografía está hecha al compás de "She Used to Be Mine", de Sara Bareilles, cuya letra le recuerda por qué tuvo que tomarse un descanso: She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. (Se exige demasiado. Está herida y no pide ayuda. Es caótica, pero es gentil. Se siente sola, casi todo el tiempo).