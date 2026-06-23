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Técnico de la República Democrática del Congo se puso la vara alta ante la Selección Colombia: “Va a ser victoria o empate”

Sebastien Desabre afirmó que su equipo se encuentra motivado para conseguir la victoria en el estadio Akron de Guadalajara y los acerque a los dieciseisavos de final

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Sebastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, tiene la confianza en hacerle un buen partido a la selección Colombia - crédito Phil Noble/REUTERS
Sebastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, tiene la confianza en hacerle un buen partido a la selección Colombia - crédito Phil Noble/REUTERS

La Selección de la República Democrática del Congo quiere seguir dando la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues luego de sacarle un empate a Portugal por 1-1 en la primera jornada, en Houston, ahora desea hacer lo mismo frente a Colombia en el estadio Akron de Guadalajara.

Para eso, el entrenador Sebastien Desabre le apuesta a sacar un buen resultado en territorio mexicano, pese a saber que es un reto enorme porque los cafeteros vienen de superar a Uzbekistán por 3-1, en la Ciudad de México, y demostrar que cuentan con condiciones para salir de situaciones difíciles.

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Además de eso, tanto Colombia como RD Congo hacen cuentas para saber lo que necesitan camino a los dieciseisavos de final, pues después de lo que pase en Guadalajara, se aclarará el panorama para ambas selecciones y harán cuentas para obtener los últimos cupos a la siguiente instancia.

“Tenemos que meter goles”

Los africanos saben que no son los favoritos para llegar a la siguiente instancia, nunca lo lograron en sus dos actuaciones en las Copas del Mundo y es un reto integrar un grupo con Portugal y Colombia, las favoritas para ubicarse en las primeras posiciones de la zona K.

Sin embargo, el técnico de la República Democrática del Congo mencionó que no le teme a la Selección de Néstor Lorenzo y buscará un buen resultado el 23 de junio de cualquier forma: “Tenemos que meter goles y sacar puntos. Va a ser una victoria o un empate”.

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El técnico Sébastien Desabre aseguró que la República Democrática del Congo no se dejará vencer tan fácil de la Selección Colombia - crédito Phil Noble/REUTERS
El técnico Sébastien Desabre aseguró que la República Democrática del Congo no se dejará vencer tan fácil de la Selección Colombia - crédito Phil Noble/REUTERS

Desabre, que devolvió al cuadro congoleño a una Copa del Mundo después de 52 años, le apuntó a buscar el objetivo mayor y es que “queremos clasificarnos para los dieciseisavos”, algo por el que ya sumó su primer punto contra Portugal y, de sacarle otra unidad a los cafeteros, quedará a un paso en la tercera jornada.

El técnico francés destacó al combinado sudamericano al decir que “Colombia es una de las selecciones favoritas” por su nómina y el juego, pero le envió un mensaje a su rival para el compromiso y mostró que RD Congo no será un equipo sencillo de vencer: “El papel de ser el retador nos va muy bien”.

República Democrática del Congo apelará a su juego defensivo para hacerle daño a la Selección Colombia - crédito Annegret Hilse/REUTERS
República Democrática del Congo apelará a su juego defensivo para hacerle daño a la Selección Colombia - crédito Annegret Hilse/REUTERS

“Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”, concluyó Desabre, el cual no haría muchas modificaciones respecto a la plantilla que le sacó el empate a Portugal, producto del juego defensivo y organizado.

La posible nómina de Colombia

De otro lado, el técnico Néstor Lorenzo ha trabajado incansablemente la estrategia para romper el esquema defensivo con el que se enfrentará ante la República Democrática del Congo, además de armar el esquema para frenar los contragolpes de ese conjunto porque se ha especializado en ganar partidos por 1-0.

Para empezar, Camilo Vargas seguiría siendo el portero y se mantendría la línea de defensores, con Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez como centrales, Daniel Muñoz iría por la banda derecha, además de ser otra llave de gol, y el lateral izquierdo sería Johan Mojica, un hombre de experiencia.

Pese a su error, el portero Camilo Vargas volvería a ser titular con la Selección Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Pese a su error, el portero Camilo Vargas volvería a ser titular con la Selección Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

De otro lado, Gustavo Puerta se ganó el puesto y Richard Ríos continuaría en el banco, Jefferson Lerma acompañaría al volante en esa primera línea de la mitad de la cancha y, unos pasos adelante, James Rodríguez tomaría la batuta de la creación y mostrar un mejor juego que en la primera jornada.

Finalmente, Luis Díaz y Jhon Arías correrían como extremos, pero existe una duda con el centro-delantero, pues hay versiones de que Jhon Córdoba se convertiría en el titular por su perfil físico, pero Luis Javier Suárez, por ahora, seguiría en ese puesto por su capacidad goleadora.

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