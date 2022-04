Abiertas, curiosas y menos neuróticas: cómo influyen los podcasts en la personalidad

En comparación con los usuarios de las redes sociales, los fans de los podcasts tienden a ser menos neuróticos y estar menos preocupados por pertenecer, según un estudio (Getty Images)

Las personas que escuchan podcasts son, en promedio, más abiertas, intelectualmente curiosas y menos neuróticas que las que no, según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS ONE. Investigadores de Australia y California se unieron con el objetivo de comprender mejor por qué la gente escucha podcasts. Estudios anteriores han revelado que la mayoría de los oyentes regulares buscan entretenimiento o información; o simplemente prefieren los medios sonoros.

La última encuesta del Instituto de Tecnología de Queensland en Australia también estuvo abierta a oyentes en el extranjero. Alrededor de 300 participantes respondieron la encuesta y 240 indicaron que han escuchado un podcast. Ese grupo respondió preguntas sobre la frecuencia con la que los escuchan y qué tipos prefieren. En general, los usuarios que los consumían podcasts parecían estar motivados por un sentido de curiosidad intelectual, escribieron los autores. Tenían razón al predecir que las personas que están más abiertas a la nueva información tendrían más probabilidades de escuchar podcasts.

Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, las personas que reportaron una fuerte necesidad de pertenecer tenían menos probabilidades de haber escuchado un podcast. Además, escuchar podcasts no se asoció con un sentido de autonomía, relación social o significado. En comparación con los usuarios de las redes sociales, que tienden a ser relativamente neuróticos y buscan pertenecer, los escuchas de podcasts representan un grupo demográfico más independiente que busca información, concluyeron los autores.

Los autores utilizaron los factores de los “Cinco Grandes Rasgos” para considerar las diferencias en la personalidad. De estos rasgos (apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo), predijeron que la apertura a la experiencia tendría la mayor influencia en los comportamientos de escucha, ya que los podcasts ofrecen la oportunidad de explorar nuevos temas. Como esperaban, los participantes que obtuvieron una puntuación alta en apertura en el inventario de personalidad de los Cinco Grandes Rasgos tenían más probabilidades de haber escuchado un podcast que aquellos que obtuvieron una puntuación baja.

Los investigadores dijeron que, contrariamente a sus predicciones, aquellos que escucharon podcasts no lo hicieron por razones de atención plena o por adicción a los teléfonos inteligentes (Getty Images)

Aunque los autores del estudio no hicieron predicciones sobre los otros cuatro rasgos de personalidad, consideraron todo el inventario al encuestar a los escuchas de podcasts. Descubrieron que las personas con puntajes altos de neuroticismo o emocionalidad negativa eran menos propensas a escuchar podcasts. No obstante, este rasgo se encontró en los usuarios de las redes sociales, quienes informaron niveles más altos de neuroticismo en una encuesta previa.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los hombres tendían a ser más fanáticos de los podcasts que las mujeres. Esto es consistente con hallazgos anteriores, pero no captura con precisión a las personas no binarias y otros géneros. No obstante, la brecha entre hombres y mujeres en la audiencia podría correlacionarse con las razones de género para usar la tecnología, sugirieron los autores.

Una encuesta separada publicada en 2013 encontró que más mujeres usan la tecnología como un medio para conectarse, mientras que los hombres valoran más la búsqueda de información en línea. Aun así, los motivos para escuchar podcasts fueron autoinformados, por lo que existe la posibilidad de un sesgo hacia respuestas más positivas y centradas en los medios sobre reflexiones psicológicas más profundas.

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera (Getty Images)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público argentino a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple. Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera. Sin embargo, no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros. No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios. Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en Argentina.

SEGUIR LEYENDO: