Hipocondríacos: la pandemia aumentó las ansiedades sobre otros problemas de salud

La hipocondría es una afección psiquiátrica en la que una persona tiene ansiedad extrema de tener o desarrollar una enfermedad (Getty Images) (Getty Images)

En 2013, seis años antes de que emergiera la pandemia por coronavirus, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría adoptó formalmente el término “trastorno de ansiedad por enfermedad” para describir a las personas con preocupaciones desproporcionadas y debilitantes sobre su salud.

Si hay algo que coinciden los expertos en salud mental es que la enfermedad COVID-19, además de afectar físicamente a millones de personas, también generó mucho otros millones de problemas mentales a la población mundial. El miedo, la preocupación, la ansiedad y las consultas a los especialistas en general aumentaron de forma alarmante, generalmente caracterizados en un cuadro de estrés, o trastornos de ansiedad. Síntomas mentales de lo que los expertos llaman hipocondría.

La hipocondría o trastorno de ansiedad por enfermedad es una afección psiquiátrica en la que una persona tiene ansiedad extrema de tener o desarrollar una enfermedad. Su ansiedad puede aumentar hasta el punto de que afecta la vida y las relaciones cotidianas.

La enfermedad COVID-19, además de afectar físicamente a millones de personas, también generó mucho otros millones de problemas mentales (EFE/ Mario Guzmán)

“La mente, el aparato psíquico y el mundo interno de las personas reaccionan a la llegada de esta pandemia con mucha angustia porque se trata objetivamente y realmente de una situación angustiante y preocupante. Entonces reaccionamos con miedo y preocupación, y anormalmente con pánico”, sostuvo en diálogo con Infobae Claudia Borensztejn, miembro y expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

En términos simples, el mayor impulso de ansiedad por enfermedad es la intolerancia a la incertidumbre . Si bien todos nos movemos por la vida con incertidumbre, para muchos de nosotros, esto es manejable. Para las personas con ansiedad por enfermedades, cuanto más intentan reducir esa incertidumbre, ya sea revisando la cobertura de noticias o duplicando las pautas de salud, peor es la ansiedad.

“La preocupación -continuó Borensztejn- es un signo de conexión con la realidad. El pánico, no. El pánico no deja vivir a las personas y tenemos que seguir viviendo con las restricciones que nos impongan. Ambos sentimientos se contagian. Sin embargo, existe una diferencia entre el miedo y el pánico. El miedo es el miedo a una amenaza real, a algo que está pasando. El pánico, por su parte, tiene ese plus de irracionalidad, de desborde y de angustia”.

Las visitas médicas repetidas pueden no traer mucho beneficio al paciente (Getty Images)

“La pandemia exacerbó las ansiedades sobre otras condiciones. La ansiedad por la salud ha aumentado considerablemente durante la pandemia , sobre todo porque las personas han tenido más tiempo para pensar y reflexionar sobre sus síntomas”, coincide Peter Tyrer, profesor de psiquiatría comunitaria en el Imperial College de Londres.

Contrariamente a la idea de que los “hipocondríacos” simplemente buscan atención, los orígenes de la ansiedad por la enfermedad de alguien suelen ser muy específicos. “A menudo hay un factor desencadenante” , dice Helen Tyrer, investigadora clínica principal del Imperial College London y autora del libro Tackling Health Anxiety. (Helen y Peter Tyrer son una pareja casada que investigan la ansiedad por la enfermedad). “Podría ser que alguien en la familia haya estado enfermo. O que hayan oído hablar de alguien de su misma edad que muere a causa de una enfermedad”. En otros casos, los pacientes pueden desarrollar preocupaciones excesivas y continuas sobre el regreso de una enfermedad anterior, como el cáncer o un ataque cardíaco, o el empeoramiento de una condición actual, como la diabetes.

La condición se caracteriza por un control obsesivo de los síntomas. Muchos de los afectados pasan horas todos los días investigando posibles enfermedades en internet, por ejemplo. “Cada minuto del día, verifican si tienen esta enfermedad o no . Realmente está en una escala completamente diferente a las preocupaciones de la mayoría de las personas sobre su salud”, afirma Helen.

Como es de esperar, la preocupación continua da como resultado muchas más visitas a consultorios médicos y hospitales. Un estudio de pacientes daneses encontró que las personas con ansiedad grave por enfermedad utilizaron entre un 41 % y un 78 % más de atención médica , durante un período de cinco años, que aquellas con ansiedad baja por enfermedad.

Las personas con ansiedad por enfermedad grave pueden sentirse tan paralizadas por el estrés que luchan por tomar medidas positivas (Getty Images)

Claramente, esto tiene un costo financiero, y las visitas médicas repetidas pueden no traer mucho beneficio al paciente, ya que se convencen de que el análisis fue defectuoso. Del mismo modo, si una persona sufre hipocondría por COVID-19, un resultado negativo en un test por PCR puede no ser suficiente para convencerla de que no está infectada, más allá de que los test no son 100% seguros. En muchas situaciones, las ansiedades sobre nuestra salud pueden crear la apariencia de síntomas, una profecía autocumplida que parece confirmar nuestros temores.

Este fenómeno es evidente en los casos del “síndrome de la bata blanca”, en los que el estrés de visitar a un médico puede elevar la presión arterial de las personas, de modo que parezca que están experimentando hipertensión. Por esta razón, algunos proveedores médicos pueden proporcionarle un monitor de presión arterial para tomar medidas en casa cuando esté relajado.

“Pero hay muchas otras formas en que nuestros miedos pueden crear la apariencia de una enfermedad. Nuestras expectativas pueden dar forma a nuestra atención y procesamiento sensorial, por ejemplo. Si sospecha que puede haber sido infectado por COVID-19, por ejemplo, puede estar más consciente de un cosquilleo en la garganta, un dolor en el pecho o una sensación de dificultad para respirar, y cuanto más lo piensa, peor parecerá. Esto puede ser especialmente probable si alguien cercano a usted ha tenido la enfermedad , por lo que sabe exactamente qué síntomas esperar, y una prueba negativa puede no ser suficiente para calmar sus temores”, afirmó David Robson, escritor científico y autor de The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transform Your Life.

Los miedos y ansiedades también se vieron observados en los más chicos (Getty Images)

Y agregó: “Nuestras expectativas pueden incluso provocar cambios fisiológicos, como la liberación de moléculas vasodilatadoras que causan dolores de cabeza. Los científicos llaman a estas reacciones efectos nocebo (un contraste directo con los “efectos placebo” beneficiosos). Y el malestar puede ser tan desagradable como un síntoma con una causa puramente biológica. Esto solo aumentará la ansiedad, creando un círculo vicioso”.

Si no se trata, la ansiedad por enfermedad crónica puede pasar factura al cuerpo. Peter Tyrer señala un estudio de 12 años con 7000 participantes en Noruega. Después de tener en cuenta otros factores de riesgo potenciales, los investigadores encontraron que los altos niveles de ansiedad por enfermedad aumentaban el riesgo de enfermedad coronaria en un 70 % .

Esto es particularmente problemático para las personas que tienen una enfermedad cardíaca existente, con cierta evidencia de que la ansiedad por la enfermedad tiene un efecto en la tasa de mortalidad general. “ Si te preocupas demasiado después de haber tenido un evento cardíaco, puedes morir antes que si no te preocupas ”, dice Peter Tyrer.

Al menos podría esperar que las preocupaciones excesivas por la salud animen a alguien a cuidar mejor su cuerpo, como hacer ejercicio o comer bien. Sin embargo, las personas con ansiedad por enfermedad grave pueden sentirse tan paralizadas por el estrés que luchan por tomar medidas positivas.

Las desigualdades han aumentado y seguirán creciendo en un contexto de explotación política del miedo, afirman los expertos (CONTACTOPHOTO)

Según Peter y Helen Tyrer, uno de los mayores desafíos es lograr que el paciente reconozca que su ansiedad es un problema, en lugar de una evaluación racional del riesgo percibido. Durante cada sesión, el terapeuta trabaja con el paciente para identificar los desencadenantes de sus preocupaciones y cuestionar los pensamientos que vienen automáticamente a la mente, para que pueda ver su situación un poco más objetivamente y poner los riesgos en perspectiva. Esto podría implicar una mirada más analítica a los supuestos síntomas y los momentos en que aparecen.

El terapeuta también alentará al paciente a que rompa el hábito de examinarse incesantemente los síntomas . Si el miedo es el cáncer, pueden pedirle al paciente que pase un día entero o una semana sin buscar bultos, por ejemplo, y luego observe si sus pensamientos recurrentes sobre la enfermedad han disminuido como resultado. El paciente también aprenderá estrategias como mindfulness y técnicas de relajación para hacer frente proactivamente a los miedos cuando se presenten.

Claramente, estos pasos deberán adaptarse a la situación particular de los pacientes. Alguien que tenga una mayor ansiedad por una recaída de una enfermedad anterior deberá controlar su salud, por ejemplo, pero se le puede enseñar qué signos son significativos y qué se puede ignorar, en lugar de entrar en pánico por cada cambio potencial.

SEGUIR LEYENDO: