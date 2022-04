Trucos de especialistas y viajeros frecuentes para dormir cómodamente en un vuelo nocturno

La hidratación, la posición para dormir o el asiento escogido son algunos de los factores que influyen en el descanso durante tu travesía en avión (Getty Images)

Admiramos a aquellas personas que, con el avión rodando en pista aún sin despegar, ya descuelgan su cabeza hacia un lado y duermen profundamente. En realidad, más que admirarlas, las envidiamos. Con cada vez más personas tomando vuelos todos los años, dormir en un avión ha pasado de ser una utopía a convertirse en una necesidad pero, con asientos cada vez más pequeños y otras 200 personas compartiendo espacio vital, no resulta una tarea fácil salvo para un puñado de privilegiados.

Pero, ¿se puede dormir bien en un vuelo nocturno? Hace poco Christopher Elliot, defensor del consumidor, periodista y cofundador del grupo de defensa Travelers United, tuvo la oportunidad de averiguarlo. Reservó uno de los peores vuelos de ojos rojos imaginables: un itinerario nocturno desde Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con una escala de medianoche en Doha, Qatar.

“Dormir en los aviones nunca ha sido fácil, especialmente cuando estás sentado en clase económica. Agregue un requisito de máscara, y la probabilidad de un sueño reparador durante el vuelo parece más escasa que nunca. ¿Estamos condenados a terminar cada vuelo nocturno con los ojos rojos? Eso es algo que los viajeros quieren saber”, escribió Elliot en un artículo para The Washington Post.

En los Estados Unidos, el mandato de máscara de la Administración de Seguridad del Transporte expirará el 18 de abril, pero la mayoría de los transportistas internacionales aún requerirán cubiertas faciales. Algunas aerolíneas, como TAP Air Portugal, dicen que seguirán exigiendo máscaras incluso si las autoridades sanitarias ya no lo hacen. “He hablado con muchos viajeros que dicen lo mismo: seguirán usando máscaras en los aviones, ya sea que se requieran o no”, remarcó Elliot.

Para Bob Bacheler, director gerente de Flying Angels, un servicio de transporte médico de emergencia, es “casi imposible” dormir con una máscara N95 (REUTERS)

Pero, ¿dormirán? “Los vuelos nocturnos para pasajeros en clase económica serán un desafío”, sostuvo Mahmood Khan, profesor en el departamento de administración de turismo y hospitalidad de Virginia Tech. “Tienes que dormir con una máscara puesta mientras estás sentado”.

Para Bob Bacheler, director gerente de Flying Angels, un servicio de transporte médico de emergencia, es “casi imposible” dormir con una máscara N95. Las máscaras no están diseñadas para brindar comodidad, por supuesto, o para usarse en vuelos de maratón. “La clave para dormir con una máscara es encontrar una que sea cómoda de usar”, indicó.

A Kathy Johnston le gustan las máscaras KF94, conocidas como el equivalente surcoreano de la N95. “Se sientan un poco más lejos de la boca y la nariz, lo que permite una respiración más natural”. Es más relajante y más fácil de usar durante períodos prolongados”, sostuvo. Como directora de Mirzam Chocolate Makers en Dubái, Johnston viaja con frecuencia en vuelos de larga distancia. Su consejo profesional para sobrevivir a un vuelo nocturno durante la pandemia: empacar una selección de máscaras en caso de que una nos incomode o se rompa.

“Dormir con mascarilla no es del todo imposible. En la primera etapa de mi viaje, un vuelo de una hora desde Abu Dabi a Doha, mantuve mi máscara bien ajustada sobre mi nariz y boca. Una azafata patrulló el avión para asegurarse de que nadie hiciera trampa. Pero en el largo vuelo de Doha a Ciudad del Cabo, agregué una máscara para los ojos. Después de unas pocas horas de sueño irregular, me desperté y descubrí que mi máscara facial se había deslizado debajo de mi nariz”, añadió Elliot.

Los pasajeros con experiencia en ojos rojos dicen que es particularmente difícil usar una máscara para los ojos, una máscara para la cara y una almohada para el cuello juntas (Getty Images)

Por supuesto, hay una manera obvia de dormir más cómodamente, con mascarilla o sin ella: conseguir un mejor asiento. Maria LaDuca, propietaria de la agencia de viajes Agency Chic, mejoró su status dentro del propio avión consiguiendo un upgrade en su vuelo de enero de Nueva York a Dubái en Emirates a clase ejecutiva. “Obtienes un neceser lleno de artículos esenciales, una máscara para los ojos, medias, una manta y una almohada para tu viaje”. Lo más importante, dijo, fueron los asientos reclinables.

Los pasajeros con experiencia en ojos rojos dicen que es particularmente difícil usar una máscara para los ojos, una máscara para la cara y una almohada para el cuello juntas. “Tu máscara podría interponerse en el camino de tu máscara para ojos favorita”, manifestó Nicole Gustas, una veterana de muchos vuelos internacionales nocturnos. “Mi máscara facial evita que la máscara para los ojos se deslice completamente sobre mis ojos y, en cambio, tengo que taparme los ojos con una remera”. Gustas, directora de marketing de International Insurance, una compañía de seguros para expatriados, dice que su almohada para el cuello también ha sido un problema. Empuja la máscara hacia arriba y hacia la cara. ¿Su consejo? Probárselo todo antes de volar.

Existen muchas estrategias comprobadas para dormir en vuelos nocturnos, con o sin pandemia. Comer los alimentos adecuados, evitar la cafeína y el alcohol y mantenerse hidratado puede mejorar su descanso (Getty Images)

Existen muchas estrategias comprobadas para dormir en vuelos nocturnos, con o sin pandemia. Comer los alimentos adecuados, evitar la cafeína y el alcohol y mantenerse hidratado puede mejorar su descanso. Jeffrey Durmer, director médico de la compañía de atención médica centrada en el sueño Nox Health, recomienda meditaciones de cinco minutos centradas en la respiración antes de intentar dormir. “Quitar la atención del entorno y colocarla en algo que está completamente bajo su control, la respiración, ayuda a que la mente se asiente y se calme”, aconsejó.

Hay dos grandes barreras para dormir que están bajo nuestro control: el estrés y la ansiedad. Estar “encerrado” a 10.000 metros de altura con cientos de otras personas no es quizás una situación idílica, y tanto como el miedo a volar, hay otra razón que mantiene a mucha gente despierta: curiosamente, la presión por conciliar el sueño. Los expertos en el tema destacan que es importante “tratar de no pensar en dormir”. Si puedes crear una sensación de privacidad y espacio y dejar de estresarte por quedarte dormido, tal vez lo logres más fácilmente.

“Como practicante de yoga, traté de seguir el consejo de Durmer en mi vuelo nocturno, pero el asistente de vuelo de Qatar Airways me negó hacer una pose de sukhasana en una fila de salida. Me ordenó que volviera a mi asiento, donde permanecí obedientemente durante todo el vuelo”, escribió Elliot. Y concluyó: “Al final, mi mejor consejo para sobrevivir a los vuelos nocturnos es evitarlos por completo. Pueden ser soportables si puede pagar un upgrade a clase ejecutiva. Esos asientos reclinables en Qatar Airways ciertamente se veían bien, y los pasajeros que salían del avión parecían estar menos privados de sueño. Pero no tengo unos cuantos miles de dólares extra por ahí. Si tengo que volver a tomar un vuelo nocturno, creo que puedo superarlo con la máscara y el protector de ojos adecuados”.

