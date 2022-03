El ultramaratonista y escritor que corrió 50 maratones en 50 días vuelve a la Argentina

Dean Karnazes tiene una genética especial y por eso puede hacer lo que hace. Su cuerpo que fue estudiado mientras realizaba esos cincuenta maratones ya que sus músculos no se fatigan porque siempre reciben el oxígeno necesario (Reuters)

Dean Karnazes es una de las estrellas del mundo del running. Es famoso por varios motivos y su historia ha sido una motivación para corredores de todo el mundo. Es famoso como ultramaratonista, es muy conocido como escritor y logró establecer un récord en los Estados Unidos: corrió 50 maratones, en 50 estados, en 50 días seguidos . Esto último lo plasmó en un documental, porque a Karnazes lo distingue algo: ha logrado hacer de él mismo una marca y convertirse en un fenómeno, ser best seller y erigirse en una leyenda viviente.

Lo que más vende de la historia de Constantine Karnazes, nacido en Inglewood, California en 1962, es el momento en el cual se dio cuenta que correr era la puerta para una nueva vida. Cumplía 30 años y había ido a festejar con amigos a un bar. Había tenido una adolescencia de corredor, pero hacía quince años había dejado de correr. Esa misma noche, con unas copas encima, corrió 48 km, es decir más kilómetros que un maratón .

Se sintió más vivo que nunca y empezaría allí una trayectoria que lo convertiría en una celebridad. Contaría en varios libros su experiencia, pero Ultramaratón, publicado en el 2007 es el que mejor resumen el origen de su pasión y explica el sentido de todo lo que hizo.

De origen griego, Karnazes no perdió oportunidad de participar en Grecia del Espartatlón, los 246 kilómetros en homenaje a la epopeya de Filípides, el origen de los maratones

Aunque su especialidad es el ultramaratón, en el año 2006 emprendió un muy publicitado desafío: Endurance 50: 50 marathons in 50 states in 50 consecutive days. Cincuenta maratones en los cincuenta estados de EEUU. Transformó eso en un documental y todo el país pudo conocerlo . No todos los maratones eran oficiales, sino que tuvieron que ser armados para que él pudiera competir.

Terminó, como es razonable, en el maratón de Nueva York. Un maratón son 42 km 195 mts. y a la mayoría de los corredores del mundo les lleva tres semanas recuperarse de uno. Dean Karnazes no es cualquier corredor, su genética es especial y por eso puede hacer lo que hace. Tan inusual es su cuerpo que fue estudiado mientras realizaba esos cincuenta maratones . Sus músculos no se fatigan porque siempre reciben el oxígeno necesario.

Ganó varios ultramaratones, aunque no está considerado uno de los mejores ultramaratonistas del mundo. Ha sido criticado por hacer demasiado marketing, pero también ha sido defendido por muchos corredores profesionales, porque lo que ha hecho es real y las carreras las ha completado, así como también el desafío mencionado, entre otros. Karnazes corrió 560 Km seguidos sin dormir en el año 2005 en 80 horas y 44 minutos. Lo que significa más de tres días corriendo.

En 2006 corrió 50 maratones en 50 estados de EEUU. Transformó eso en un documental y todo el país pudo conocerlo.

También corrió 238 Km en una cinta en 24 horas. Corrió 4800 kilómetros entre Disneylandia y Nueva York en el año 2011, cubriendo entre 65 y 80 km por día durante 75 días seguidos. No es raro verlo correr maratones como Boston y Nueva York como parte de sus entrenamientos. Como no podía ser de otra manera y por su familia de origen griego, Karnazes no perdió oportunidad de participar en Grecia del Espartatlón, los 246 kilómetros en homenaje a la epopeya de Filípides, el origen de los maratones.

Sin duda es una estrella y miles de personas han empezado a correr siguiendo sus pasos. Es un motivador nato, nacido para difundir el deporte y vender productos asociados. Jamás vendió algo que no era y siempre habló con prudencia sobre las posibilidades del cuerpo de cada corredor.

Estuvo en Argentina en el 2010 para correr los 80 km de The North Face Endurance Challenge demostró que no hay locura en lo que hace y que su respeto y amor por la vida sana es auténtico. Ahora vuelve para participar de Patagonia Run y dar una charla junto a un gigante del ultramaratón actual, Pau Capell.

Karnazes ha logrado cosas increíbles, pero cuando le preguntan cuál es la carrera que más le gustó correr, no duda en contestar: “Una competencia de 10 Km que corrí junto a mi hija” . No solo de largas distancias está hecha la vida, lo que más importa es disfrutar del camino.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

SEGUIR LEYENDO: