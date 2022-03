Atleta récord, asesora de Obama y activista por las mujeres: las mil vidas de la mayor medallista olímpica de EEUU

Allyson Felix logró su primera medalla a los 19 años en los 200 mts, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (Reuters)

Allyson Felix es la mujer de todos los récords. Ningún otro atleta de su país, hombre o mujer, ha ganado más medallas en la pista de atletismo en Juegos Olímpicos, alcanzando, entre oro, plata y bronce, un total de 11 .

Ninguna mujer en toda la historia del atletismo mundial igualó ese número . También tiene el récord de la mayor cantidad de preseas doradas jamás ganado en los campeonatos mundiales de atletismo con un total de 13 medallas. Participó de cinco Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020, que finalmente se realizó en el año 2021.

Allyson Michelle Felix nació en Los Ángeles en el año 1985. Desde muy joven se destacó como velocista y toda su carrera se ha dedicado a correr en la pista. Tenía 19 años cuando logró su primera medalla de plata en los 200 mts, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 . Inmediatamente todos los ojos del mundo del atletismo se posaron en ella. Era el comienzo de una leyenda. En Estados Unidos ya sabían de su talento y ella llegó a los Juegos Olímpicos con su primer sponsor deportivo.

Tokio 2020, realizado en 2021, fue su quinto JJOO. Allyson Feliz tenía 34 años, casi el doble de edad que algunas de las competidoras (REUTERS/Lucy Nicholson)

Cuando Allyson llegó a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 lo hizo habiendo sumado cuatro medallas de oro en campeonatos mundiales de atletismo. A su especialidad de los 200 mts le sumarían los relevos de 4x100 y 4x400. Luego agregaría las carreras de 400 mts.

En sus segundos JJOO se llevaría una medalla dorada en el relevo del 4x100 y una plateada en los 200 mts. Lo mejor sería Londres 2012. En todas ellas brillaría, alcanzando su esplendor deportivo en Londres 2012. En esos juegos tendría tres medallas doradas: 200 mts, 4x100 y 4x400. Individual o en equipo, Felix seguía haciendo historia, pero insólitamente aun le quedaba mucho por correr.

Rio 2016 fueron sus cuartos juegos y allí consiguió dos doradas, 4x100 y 4x400 y una plateada en los 400 mts. Mientras seguía sumando podios en los mundiales de atletismo y en la Diamond League.

En los mundiales batió todos los récords de cantidad de medallas, pero no se conformó, a pesar de que previamente a Rio había tenido una lesión, no se desanimó nunca. Su quinto juego olímpico sería Tokio 2020, que se realizaron en el 2021, cuando ella tenía 34, es decir que tenía casi el doble de edad que algunas de las competidoras . Allí ganó la medalla dorada en 4x400 y la de bronce en los 400 mts. De esa manera alcanzaba once medallas en Juegos, un récord para Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres y a nivel mundial récord entre mujeres.

Participó de cinco Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020, que finalmente se realizó en el año 2021 (REUTERS/Hannah Mckay)

En los mundiales de atletismo tiene el récord de ser el deportista con mayor cantidad de medallas doradas, 13, a las que hay que sumarle tres plateadas y una de bronce. Cuatro medallas más en la Diamond League y otra más en el Mundial indoor.

A pesar de todo esto, Felix ha tenido menos repercusión que otros atletas del mundo, en particular los hombres. Felix forma parte del pequeño grupo de atletas de elite que se ha convertido en una estrella internacional y ha aprovechado su imagen más allá del atletismo.

En el 2018, a los 34 años, tuvo una hija, Camryn, junto a su marido, también atleta, Kenneth Ferguson. Allyson tuvo problemas con su embarazo, pero la niña salió adelante. Lo único que afectó a Felix fue que mantuvo oculto su embarazo al comienzo para poder seguir compitiendo.

Auspiciada por Nike en aquel momento, tuvo una pelea con la empresa por la radical baja en su contrato. El 70% le fue quitado por su embarazo. El nacimiento de su hija no fue fácil, ya que nació prematura, pero sin consecuencias posteriores salvo la angustia de esas primeras semanas para Allyson.

En esa angustia Felix no se calló y contó lo que estaba pasando. Terminaron el vínculo pero la empresa anunció que esa medida ya no se tomaría con ninguna otra atleta. Allyson Felix descubrió que podía hacer la diferencia y decidió usar su fama para ello. Volvió a la pistas en cuanto estuvo nuevamente entrenada y antes de Tokio declaró: “Entro al Estadio Olímpico para competir en mis 5tos Juegos Olímpicos. Puede sonar como un cliché, pero llegar a esa línea de salida es una victoria increíble para mí. He experimentado los años más difíciles de mi vida en este viaje y por la gracia de Dios estoy aquí.”

Allyson Felix forma parte del pequeño grupo de atletas de elite que se ha convertido en una estrella internacional y ha aprovechado su imagen más allá del atletismo (REUTERS/Hannah Mckay)

Una marca la convertiría en su primera atleta esponsorizada. Se trata de Athleta, que pertenece a Gap y que hace ropa para mujeres deportistas. Allyson también creó su propio calzado deportivo, Saysh, que usaría para competir de ahí en más y con el que ganaría nuevamente medallas olímpicas.

Su nombre se convirtió entonces en un referente y sus acciones la convirtieron en una persona muy popular. Participó de muchas obras de caridad y puso su nombre en causas sociales. Fue parte del comité asesor del presidente Obama en la comisión sobre Deportes, Estado Físico y Nutrición.

Recientemente fue elegida por la revista Time como una de las doce mujeres del año, aquellas que trabajan para construir un mundo más igualitario . Son algunos de los reconocimientos que ha recibido.

Mientras tanto, su récord es indiscutible y quien la haya visto correr en las pistas sabe que es una atleta superlativa. Qué haya podido regresar luego de un embarazo complicado y lo haya logrado con un calzado creado por ella es algo fuera de serie. Allyson Felix es una corredora fuera de serie y todavía tiene mucho para dar, al atletismo en particular y a la sociedad en general.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

