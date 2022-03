¿Un corredor puede tener un entrenador a distancia?

La mayoría de los corredores que tienen un entrenador lo ven en cada nuevo entrenamiento. Ya sea un personal trainer o el líder frente a un running team, concurrir personalmente a cada sesión de entrenamiento es la manera tradicional de cumplir con un plan de preparación.

Hay muchos lugares y opciones para hacerlo, pero aun así no todos los corredores pueden concurrir y para muchos esto significaba quedarse sin la posibilidad de tener una guía para mejorar como atletas o preparar las competencias. Por suerte, esto ya no es así.

Tener al entrenador frente a frente y/o formar parte de un running team no es lo mismo que entrenar a distancia y en soledad, pero es una excelente opción para los que no puedan elegir . Muchas personas no tienen horarios que coincidan con los de los grupos de running o viven en un lugar donde directamente no hay nadie que entrene corredores.

En esos casos no hay manera de elegir otro método y el entrenamiento a distancia es una manera satisfactoria de no quedar a la deriva. También puede pasar que el único entrenador disponible a nivel presencial no sea lo que buscamos y a distancia tengamos uno de mucha más confianza. Cuando una persona se muda a otro país o a otra provincia, elige frecuentemente seguir a distancia con el entrenador que tenía antes.

Entrenar a distancia no significa usar planes que aparecen en internet o que fueron diseñados para otras personas. El entrenamiento a distancia debe ser personalizado . El diálogo entre el atleta y su entrenador debe mantenerse fluido, no solo se trata de recibir los ejercicios y punto.

La tecnología se ha convertido en una aliada imprescindible en estos casos. Ya no se trata de adivinar, el corredor puede enviar la información al entrenador de forma muy precisa. Los ritmos, las pulsaciones, la altimetría del lugar donde entrena, la carga semanal, absolutamente toda la información está disponible con las aplicaciones actuales.

Esa información es muy concreta, pero no es la única, también están las sensaciones, las molestias, todos esos detalles que no se puede obtener sin una persona que conozca el tema como interlocutor. Un entrenador a distancia cobra así un enorme valor. Pero más aún, si el corredor desea que se evalúe la técnica de carrera puede hacer un video donde se muestre como corre, algo que un entrenador con unos segundos de observación entenderá perfectamente, pudiendo corregir todas las falencias, pero a la vez entendiendo que es lo que puede estar fallando en su entrenado.

No son pocos los atletas que hoy en el siglo XXI, reciben su entrenamiento a distancia y, si se comprometen con el trabajo, obtienen los mismos resultados que tendrían de haber tenido a su entrenador de forma presencial . Aquí entran en juego también detalles que para muchos son secundarios pero para otros no. Un entrenador no solo es un entregador y controlador de planes, también debe ser un motivador, alguien que acompañe y cuide a sus corredores.

Debe estar atento a los diferentes tipos de personas, condiciones físicas y posibilidades. Para los aficionados, las cualidades humanas y la capacidad pedagógica de un entrenador tiene un valor enorme.

Como cierre, es también recomendable que eventualmente el entrenador y el entrenado puedan hacer alguna vez un entrenamiento presencial. Si el tiempo y la distancia lo permite, acercarse alguna vez a entrenar cara a cara o con el running team también será una ayuda extra que muchas veces aporta el detalle humano que permite captar matices más sutiles.

Al entrenar en grupo un corredor entiende mejor el trabajo en lo que respecta a como se vive y se siente. A veces esto no es posible y es muy común que los entrenadores conozcan a sus corredores en alguna carrera. Hay algo maravilloso en la idea de poder tener un excelente entrenador aunque no viva en el mismo lugar. Las distancias se acortan con la tecnología y, lo más importante, podemos recibir el entrenamiento adecuado.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

* Realización Gastón Taylor / Edición: Patricio Straticco / Producción: Macarena Sánchez

