“Chocar los 5″ puede cambiar tu vida, según una de las expertas en hábitos más consultada en todo el mundo

Robbins dice que al chocar los 5 en el espejo se libera dopamina. "Esta sustancia puede llegar a ser un verdadero tesoro. Un recurso químico en tu mente que aumenta tu estado de ánimo", explica

Los exitosos siempre inspiran. Cifras atronadoras como 2 millones de libros vendidos, traducidos a 33 idiomas y más de 100 000 criticas elogiosas, un newsletter que siguen más de 700 mil suscriptores, redes sociales en las que interactúan más de 60 millones de personas al mes, 26 millones de visitas a charlas TEDx… Esa es la radiografía de Mel Robbins, una gurú que pasó 5 años en CNN como analista legal, cubriendo algunos de los casos de justicia social más grandes de nuestro tiempo, pero que luchó contra la dislexia y el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Pasó 35 años de trastornos de ansiedad, ataques de pánico y el impacto de un trauma infantil no tratado.

Robbins, nacida en Estados Unidos, deleitó a más de 26 millones de espectadores con su charla TEDx, “Cómo dejar de fastidiarte a ti mismo “, y luego rompió récords de autoedición con el lanzamiento de La regla de los 5 segundos. Ahora vuelve a hacerlo con su último libro superventas del New York Times, The High 5 Habit , que te ayudará a tomar el control de tu vida con un simple hábito.

“Hice la vida más difícil de lo que tenía que ser -explica en Zoom con Infobae-. Durante décadas me hablé mal y me avergoncé. Dejé que el perfeccionismo, el deseo por complacer a la gente y otros hábitos de autosabotaje se apoderaran de mí hasta que apenas me reconocí . Si me veías, hubieras dicho que era positiva y alegre, pero por dentro me estaba golpeando sin descanso y frustrado porque la vida nunca fue como yo quería”.

¿Cómo comenzó el cambio que, según dice, todos podemos abordar? “El simple paso que necesitas para tomar el control de tu vida es reinventarla a partir de unos pocos hábitos -dice-. La clave está en cambiar la relación más importante que tienes en este planeta: contigo mismo”.

-Cuenta que vivió una etapa difícil, en la que no era feliz. ¿Cómo se produjo el cambio?

-Pasé por una etapa en la que estaba exhausta y abatida mientras lidiaba con un tsunami de emociones y desafíos y apenas podía levantarme de la cama por la mañana. Pero un día me miré en el espejo y se chocó los cinco . Me reí de mi misma porque me sentía cursi. Al terminar la jornada me di cuenta que mi cabeza había estado más erguida y yo me sentía mejor. El cambio real se desencadenó a partir del día siguiente. Y si intentaba reírme de nuevo, ¿estaría mejor? Ahí no me reí por lo cursi de mi, sino porque estaba entusiasmada de que pasara algo mejor ese día. Por primera vez en mucho tiempo me entusiasmé. Allí se desataron todos los nudos. Ese simple acto cambió las cosas.

Mel dice que al chocar los 5 con el espejo, le dio risa de sí misma e hizo que se sienta cursi pero que, al terminar la jornada, se dio cuenta de que su cabeza había estado más erguida y se sentía mejor

-¿Cómo te enfrentas a los ojos asombrados de quienes pueden pensar que chocar los 5 en el espejo consigo mismos puede resultar una rareza?

- Sé que suena increíblemente sensiblero, pero antes de que pongas los ojos en blanco y dejes de escucharme, déjame decirte que soy una ex abogada. Soy escéptica y cínica acerca de las soluciones rápidas. Nunca compartiría nada contigo a menos que la investigación demuestre que realmente funciona. Y chocar los cinco con tu reflejo realmente funciona. Vi un cambio profundo en mi felicidad, estado de ánimo y energía al hacer este High 5 Habit, y no fui solo yo. Publiqué una foto mía haciéndolo en línea, sin explicación, y pronto, miles de personas me escribieron, compartieron que también se estaban chocando los cinco y viendo cambios masivos en su actitud y confianza . El 50% de los hombres y las mujeres ni siquiera se miran en el espejo porque no están contentos con el lugar en el que se encuentran y evitan hacerlo. Esa es una forma de rechazo, de crítica que llega hasta el centro de uno mismo y que luego se lleva encima a todo el día. Por eso se busca la validación del jefe, del cónyuge, de los amigos.

- ¿Por qué algo tan artificial y tan simple, puede convertirse en poderoso?

- No me quedé en las sensaciones. Encaré un proyecto de investigación de un año donde acumulé montones de información sobre el poder motivador de chocar los cinco. Entrevisté a las personas que lo practican y hablé con algunos de los principales expertos mundiales en cambio de comportamiento y neurociencia. Me sumergí en estudios, investigaciones y literatura sobre motivación, felicidad, autoestima y liderazgo. Hay tanta ciencia profunda y convincente detrás de este hábito que quedé asombrada. En primer lugar, Daniel Amen, uno de los principales expertos mundiales en salud cerebral, asegura que “the high 5 habit” (choque los 5 en ingles) mejora el estado de ánimo, la confianza y la energía. Porque el cerebro recibe una gota de dopamina cada vez que un sujeto los cinco. Así es como cambia tu estado de ánimo en segundos. Por otra parte el cerebro guarda toda una vida de asociaciones positivas con chocar los cinco con otras personas. Cuando sucede es sinónimo de cosas como “creo en ti”, “te amo”, “lo tienes”, “hagámoslo”... Entonces, cuando levantas la mano hacia el espejo, toda esa programación positiva se fusiona con tu reflejo.

Daniel Amen, uno de los principales expertos mundiales en salud cerebral, asegura que “the high 5 habit” (choque los 5 en ingles) mejora el estado de ánimo, la confianza y la energía. Porque el cerebro recibe una gota de dopamina cada vez que un sujeto los cinco

-¿Qué ocurre con la liberación de la dopamina en el “chocar los 5″?

- Cuando chocas los cinco con el espejo tu cerebro libera dopamina. Esta sustancia es un tesoro. Un recurso químico en tu mente que aumenta tu estado de ánimo. Ayuda con la depresión, propicia el enfoque. Eso no es lo único que sucede . Cuando levantas la mano y chocas los cinco con el espejo, te mueves de la parte subconsciente de tu cerebro donde vive tu crítico, a la parte consciente donde el espejo refleja toda la programación asociada: la positividad, el optimismo, la confianza.

- Ha explicado que todo este movimiento parte de un saber que se llama neurobics, ¿podría contarnos mejor de qué se trata?

- Es un nuevo campo de investigación que utiliza ejercicios mentales para crear nuevas vías neuronales en el cerebro empleando los sentidos de formas no convencionales, como chocar los cinco en el espejo. El MIT usa ejercicios similares para el cuerpo y el cerebro en sus escuelas de laboratorio para niños con diferencias de aprendizaje . Usar las asociaciones positivas es una de las formas más rápidas de crear nuevas vías neuronales asociadas con su reflejo, es una forma de fomentar la confianza en uno mismo, la motivación y, por supuesto, más plenitud. Se obtiene una relación completamente nueva y amorosa con uno mismo y un cerebro reconfigurado para una mayor positividad.

"Cuando levantas la mano y chocas los cinco con el espejo, te mueves de la parte subconsciente de tu cerebro donde vive tu crítico, a la parte consciente donde el espejo refleja toda la programación asociada: la positividad, el optimismo, la confianza", dice la conferencista

- Ha tenido que enfrentar sucesivas luchas personales. ¿Cuáles han sido sus mayores aprendizajes?

- Aprendí que no soy responsable de la felicidad de nadie más que de la mía y que los demás no son responsables de la mía. Habiendo luchado con la ansiedad durante la mayor parte de mi vida, probablemente pasé 45 años con un sistema nervioso desregulado. Estaba constantemente nerviosa debido a un trauma infantil, y la ansiedad se convirtió en mi mecanismo de afrontamiento aprendido. Es algo que estamos viviendo muchos hoy y es un punto sobre el que advierten los especialistas en salud mental: al salir de la pandemia, cada ser humano vive con un sistema nervioso desregulado, ansiedad y posiblemente algún trauma. Una de las cosas más fascinantes que aprendí es que tienes que calmar tu sistema nervioso antes de que tu cerebro pueda concentrarse en algo o aprender algo nuevo. Si estás entrando al trabajo con la sensación de que te van a despedir, no hay manera de que puedas concentrarte en un problema de matemáticas. Estás demasiado excitado. Tienes que calmarte antes de poder pensar.

-¿Cómo relajarse en una instancia como esa?

- He aprendido a relajar mi sistema nervioso simpático activando mi sistema nervioso parasimpático. Aquí está la ciencia, en resumen: dentro del cuerpo se encuentra el nervio vago. Es como un interruptor de encendido/apagado para el sistema nervioso. Ponerse en un estado tranquilo y conectado a tierra, como “apagado” es el mejor movimiento de poder. Llamo a esto “chocar los cinco con el corazón”. Simplemente hay que poner las manos sobre el corazón y decirse a uno mismo: “Estoy bien, estoy a salvo, soy amado”. Se debe repetir tantas veces como se necesite. Después de hacerlo una y otra vez, habrá calma. Uno se notará que alineado con el cuerpo y listo para afrontar el día. El sistema nervioso estará más tranquilo, por lo que la persona se podrá seguir sintiéndose despejado y conectado consigo mismo.

SEGUIR LEYENDO: