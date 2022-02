Cómo el autoconocimiento y la inteligencia emocional pueden contribuir a una vida más plena

Tener buena salud, adquirir y mejorar la autoestima y fuerza de voluntad, optimizar la inteligencia, forjar relaciones sanas, sanar el pasado, comprender el presente y construir el futuro

Tener buena salud, adquirir y mejorar la autoestima y fuerza de voluntad, forjar relaciones sanas, optimizar la inteligencia, sanar el pasado, comprender el presente y construir el futuro que cada uno desea. Se trata de objetivos esenciales y temas clave de la vida que la mayoría de las veces son difíciles de encontrar sino se cuenta con un guía que ayude a ubicar el camino.

Para eso existen muchas posibilidades que se han extendido en los últimos tiempos y que brindan ayuda para encaminar la vida personal y también orientar el área profesional. Incluso numerosas empresas han optado por obtener herramientas para sus líderes con el objetivo de enriquecer las organizaciones y potenciar las capacidades de sus colaboradores.

Adquirir herramientas como la Meditación, PNL (Programación Neuro-lingüística), conocimiento de Leyes Universales, Chakras, Autocontrol, Autoconocimiento, etc., promueven una vida plena y se han convertido en una tendencia, especialmente en lo que va del siglo XXI.

Leandro Tiberio, fundador y director de la Escuela de Desarrollo Personal y Espiritual Todo es Uno señala, por ejemplo, que “la inteligencia emocional aplicada el estudio, al aprendizaje, a abordar un libro o a algo que me hace bien, como dejar de comer algo o dejar de fumar, que sé que me hace mal, pero mis emociones me juegan en contra a la hora de cuidar mi salud”, son conductas que pueden ser adquiridas para vivir una vida más plena”.

La base de la filosofía de la escuela es la Gnosis, una palabra procedente del griego que significa conocimiento y sabiduría. Es un conjunto de saberes milenarios para obtener el autoconocimiento y el autodominio en todas las áreas de nuestra vida. La gnosis es un conocimiento perenne que enseña el trabajo sobre sí mismo para que la conciencia despierte y se desarrolle en el individuo.

Los docentes de Todo Es Uno buscan poner al alcance de todos el conocimiento más poderoso de la humanidad, ya que “la Gnosis permite desarrollarse espiritual (interna) y personalmente (externamente)” con el objetivo de “enfrentar el mundo, para ganar sus batallas, para dar su luz, para comprender el mundo y la vida, para disfrutar y entregar la máxima versión” de cada uno, según rezan los valores de la escuela.

Todo Es Uno se define como “un templo virtual, una escuela iniciática, el refugio de almas sensibles y antiguas, una escuela para almas jóvenes y entusiastas y la casa de Espíritus Fuertes que batallan día a día”. La forma de encarar el camino propuesto es a través de una variedad de conocimientos y herramientas como la meditación, el aprendizaje de la Gnosis, y, en definitiva, ejerciendo la “práctica espiritual, no teoría espiritual” y el desarrollo de la inteligencia emocional.

En Todo Es Uno se ha generado un plan de estudios virtual para el desarrollo espiritual y personal. “Este plan está dedicado y cuidadosamente creado y armado para ser una máquina de transformación de vidas” con el fin de aprender a dominar “los temas más importantes que según las corrientes de pensamientos ancestrales y actuales son lo más efectivo que existe”, explican en la escuela liderada por Tiberio.

La intención de los profesores es enseñar a las personas a emitir su propio brillo, ser más saludable, tener más energía en todos los niveles, gozar del amor en todas las direcciones de la vida, autoconocerse y autodominarse, “como la magnífica máquina que es, pero bien ensamblada, calibrada, y aceitada”, según expresan en sus objetivos. Todos merecemos vivir “esa vida que se está buscando”.

Pero el desarrollo espiritual, a través del conocimiento de uno mismo, no se agota en la vida personal, sino que también permite percibir el talento de cada uno para el desarrollo profesional. Todo Es Uno procura explotar al máximo las capacidades individuales, para elevar el alcance total de una organización y “disminuir la alta rotabilidad actual” de personal. Para eso “es necesario conocer en profundidad a las personas, mental, interna y filantrópicamente hablando”, según precisaron.

Otro de los objetivos de la escuela es el desarrollo y enriquecimiento de las organizaciones, “la optimización, el manejo del estrés del personal, la comunicación, el reordenamiento y la motivación de los equipos, las áreas o las personas luego de proyectos demandantes o de etapas intensas” o simplemente, proponen potenciar lo que está bien y buscar que vaya mejor, explicaron.

“Nuestros ancestros han estudiado mucho al ser humano a través de herramientas que llegaron a nuestros días con una precisión increíble, aplicarlas, es aplicar el conocimiento de milenios en el personal y así obtener resultados igual de trascendentales”, según expresan.

Estos conocimientos son impartidos en seminarios o consultoría personal sobre Liderazgo y Comunicación efectiva con el capital humano de una compañía y también con programas de “Meditación, PNL (Programación Neurolingüística), Autoconocimiento, Autocontrol y Aumento de la Motivación, Optimización de la organización, Resolución de conflictos e Inteligencia emocional”.

“Lo que les puede servir a los directivos es saber que estas herramientas le facilitarán su tarea, dándole soluciones y contribuyendo a que puedan desarrollar sus objetivos de manera exitosa, con menos estrés y mayores y óptimos beneficios”, señalaron en Todo Es Uno.

