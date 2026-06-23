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Amir Badran se convirtió en el segundo vicealcalde árabe-israelí de Tel Aviv

El dirigente de 54 años y con diez años en el concejo, asumirá la viceintendencia tras un pacto con Ron Huldai que incluye proyectos para el distrito históricamente árabe

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Amir Badran
Amir Badran

Tel Aviv nombra a su segundo alcalde adjunto árabe israelí en 117 años de historia, con la designación de Amir Badran como viceintendente tras un acuerdo de coalición con el alcalde Ron Huldai.

Badran, de 54 años y presidente de la rama de Jaffa del partido árabe-judío Hadash, lleva una década en el Concejo Municipal de Tel Aviv-Jaffa. “Esto no ocurrió en un día”, declaró. “Es el resultado del trabajo público, una lucha conjunta y una creencia obstinada en la asociación judío-árabe, la igualdad y un tipo diferente de política”.

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El pacto de coalición suscrito entre Badran y Huldai, obtenido por el diario Haaretz, compromete al municipio a impulsar varios proyectos en Jaffa, el distrito históricamente árabe de la ciudad y hogar de gran parte de su población árabe. “Este no es solo mi logro”, escribió Badran junto a una fotografía suya con Huldai firmando el acuerdo. “Es el logro de todos mis socios, árabes y judíos por igual”.

Una de las cláusulas del acuerdo establece que la ciudad “trabajará activamente para avanzar en soluciones” para los residentes que viven en las llamadas propiedades de ausentes: viviendas cuyos dueños árabes huyeron durante la guerra de independencia de 1947-48 y que hoy ocupan inquilinos protegidos. El pacto también contempla “examinar las opciones para avanzar en soluciones habitacionales en terrenos municipales dentro de Jaffa”.

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El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai (Adrián Escandar)
El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai (Adrián Escandar)

El primer árabe israelí en ocupar la viceintendencia de Tel Aviv fue el exfutbolista Rifaat Turk, designado en 2003. Desde entonces, ningún árabe había vuelto a ejercer el cargo. Badran fue elegido por primera vez al concejo en 2016 como integrante del partido Ir Lekulanu (“Una ciudad para todos”) y en 2023 anunció su candidatura a la alcaldía de cara a las elecciones de 2024, aunque finalmente decidió no disputarle el puesto a Huldai, quien gobierna la ciudad desde 1998.

Hadash celebró el nombramiento en X y expresó su esperanza de que la tendencia de designar a un árabe para un cargo de alto rango “se expanda al resto del país”. “Su nombramiento es prueba clara de que la lucha de árabes y judíos no es solo una posición ética, sino también un poder político para generar cambios reales”, escribió el partido.

El diputado de la Knesset Ayman Odeh, quien hasta hace poco lideró Hadash, felicitó a Badran y subrayó la trascendencia del nombramiento “después de tres años de segregación, incitación e instigación”. Odeh también elogió a Huldai por “mantener su palabra” al designar a un árabe como adjunto.

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