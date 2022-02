La inspiración detrás del impresionante look de Mary J. Blige en el show del Super Bowl

La cantante, que pisó el escenario del evento deportivo por segunda vez -la primera fue en 2001 junto a Aerosmith, Britney Spears, NSYNC y Nelly-, deslumbró con un brillante total look plateado formado por un cropped top con tiras cruzadas, shorts, botas XXL y sombrero, todo cortesía del diseñador Peter Dundas (REUTERS)

Quienes tienen el privilegio de presentarse en el Super Bowl, pueden garantizar que serán vistos por más de cien millones de personas. Y es que los miniconciertos que llenan el espacio entre intervalos se han convertido en el lugar donde los artistas presentan sus espectáculos más extravagantes e innovadores.

Un espacio que se ha visto iluminado por la presencia de Madonna, Beyoncé, Prince y muchos otros. En 2022, el show de medio tiempo del Super Bowl reunió a un grupo de leyendas de la música, entre ellas la reina del hip hop y del soul: Mary J. Blige. La única mujer en la alineación.

La cantante, que pisó el escenario del evento deportivo por segunda vez -la primera fue en 2001 junto a Aerosmith, Britney Spears, NSYNC y Nelly-, deslumbró con un brillante total look plateado formado por un cropped top con tiras cruzadas, shorts, botas XXL y sombrero, todo cortesía del diseñador Peter Dundas.

Dundas ya es un MVP del Super Bowl. En 2020 creó los minivestidos de lentejuelas y los pantalones cortos de lamé que llevó Shakira durante su electrizante presentación junto a Jennifer Lopez. Para el diseñador noruego, establecido en Los Ángeles, esta colaboración con Blige, una artista cuya música ha servido como su propia banda sonora durante años, fue algo natural.

Para crear la pieza, Dundas consideró las características de su personalidad y el vestuario propio de Mary J. Blige (USA TODAY Sports)

“He tenido tantos momentos importantes de la vida en donde sus canciones sonaban de fondo, creo que todos los tenemos”, apuntó el diseñador en una entrevista con la revista Vogue. “Mary mueve nuestras fibras sensibles; ella es capaz de capturar tanto en sus letras, y luego logra cantarlas con tanta pasión. Quería crear algo que pudiera reflejar lo que es y hacerla sentir lo mejor posible”.

Para ello, Dundas consideró las características de su personalidad y el vestuario propio de Mary J. Blige. En su carrera, desde hace décadas, ella se ha reinventado, desde las camisetas de béisbol y pendientes grandes para promocionar su sencillo What’s the 411, hasta llegar al glamour más estilizado de la época de Good Morning Gorgeous.

Al trabajar con el estilista de Blige, Jason Rembert, el diseñador se sumergió profundamente en sus códigos de moda y encontró algunos temas recurrentes. “Con algunas celebridades, especialmente íconos como Mary, pienso siempre en sus looks insignia. Crear piezas personalizadas para ellas es similar a ser un director creativo en una casa de lujo en el que necesita entender el ADN de la marca antes de que puedas comenzar realmente a crear algo”, explicó Dundas. “Inluimos mi sello personal de cordones y bordados dentro del look, pero esta es Mary a través del lente Dundas. A ella le encanta brillar y usar crema, eso se le ve muy bien, y eso resalta mucho sobre el escenario también”.

La naturaleza espontánea y el estilo de actuación de la cantante también fueron factores importantes. “Mary se mueve mucho, pero sus movimientos son impulsivos”, afirmó. “Siempre estás pensando en la coreografía y los cambios rápidos. Algunos artistas planean cada paso, pero Mary canta desde el corazón y reacciona en el momento. El traje tiene que ser capaz de hacer todo lo que ella necesita hacer”.

"La ambigüedad hace las cosas más desafiantes, pero es un reto que siempre acepto” (Vogue)

Después de haber creado piezas ideales para el escenario a lo largo de su carrera, Dundas estaba a la altura de la tarea. “Me inicié con Beyoncé, así que esto representa una gran parte de lo que hacemos”, sostuvo el diseñador haciendo referencia al look que llevó la estrella en los Grammy 2017, marcando una serie de importantes colaboraciones con celebridades. “Cuando comenzamos las conversaciones, Mary me dijo que podría hacer ‘esto o aquello’ durante su actuación, así que en ese momento no había un plan establecido con respecto a la coreografía. La ambigüedad hace las cosas más desafiantes, pero es un reto que siempre acepto”.

Mientras trabajaba en algunas ideas, Dundas buscó inspiración en las luminarias del arte y la música. La elegancia efortless del ícono del jazz, Cab Calloway, inmediatamente le vino a la mente, al igual que las esculturas monumentales del artista francés Niki de Saint Phalle.

“Calloway tenía este glamour sin remordimientos al que me siento tan conectado”, reveló. “Sus atuendos siempre tuvieron detalles florales, especialmente en el video de Janet Jackson, donde aparece en un breve cameo. Es un momento icónico, y su aspecto es un poco extra, pero eso es lo que necesitas sobre el escenario”. Peter Dundas también se inspiró en el mundialmente conocido Tarot Garden de Saint Phalle, un parque escultórico inspirado en la cartomancia en Pescia Fiorentina, en La Toscana, que abrió sus puertas en 1998.

“Hay mucho brillo, eso es lo que me gusta mucho en este momento. Dibujé las esculturas de Saint Phalle, esas mujeres sobre espejos, y ese motivo era perfecto para Mary porque ella es capaz de reflejar nuestras emociones a través de su lirismo”, añadió el artista.

El look hizo referencia a un patrón de leopardo de las nieves y con una vibra dramática que alude al pasado, pero el resultado final es absolutamente moderno; después de que Blige subió al escenario en el juego, las versiones de su atuendo y las que usaron sus bailarines ahora están disponibles como NFT, gracias a una asociación con Dress X. “Este es el siguiente paso en la tecnología, y quiero que mi moda sea parte de eso. En el mundo online puedes ser lo que quieras ser, llevar lo que quieras y dejar que tu imaginación viaje tan lejos como pueda”, concluyó el creativo.

