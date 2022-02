Agua con limón 2.0: el truco antiinflamatorio de la modelo Elle MacPherson

Elle Macpherson es la prueba viviente de que el ejercicio, la dieta y una dedicación prolongada a la salud pueden hacer maravillas para su cuerpo (Instagram)

Si bien muchos de nosotros ocasionalmente descuidamos el bienestar interior en nuestra búsqueda de la belleza externa, E lle Macpherson es la prueba viviente de que el ejercicio, la dieta y una dedicación prolongada a la salud pueden hacer maravillas para su cuerpo .

Quienes estén familiarizados con la supermodelo australiana sabrán que prefiere el yoga, la meditación y los ejercicios cardiovasculares diarios para mantenerse en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, su proceso de bienestar es mucho más que lo que hace en el gimnasio y también se traduce en su dieta y rutinas de cuidado de la piel.

Mucho hemos hablado del clásico truco de beber agua templada con limón en ayunas. No es milagroso -nada lo es-, pero son muchos los expertos que confirman que puede ayudar en cierta medida a reducir la inflamación del cuerpo, siempre que se acompañe de dieta sana y otros hábitos de vida saludables. El caso es que Elle reveló que ella le da una vuelta de tuerca a esta recomendación con otra mezcla de ingredientes, incluso, más antiinflamatoria. La modelo, creadora de su propia línea de suplementos alimenticios, WellCo, dice que le gusta empezar el día y “despertar su metabolismo” con un gran vaso de agua caliente al que añade jengibre, menta y una pizca de pimienta de cayena.

De hecho, cuenta que deja esta mezcla preparada en un termo en la mesa de luz para tomarla apenas se levanta. Otro dato interesante: lo hace a las cinco de la mañana. Después de 45 minutos de ejercicio, la estrella medita para calmarse y tener la mentalidad adecuada para el día. En un blog para su compañía de suplementos, Elle dijo que siempre ha creído que “cuando estás bien por dentro, se nota afuera”, una lección que aprendió después de probar innumerables tratamientos y productos a lo largo de los años.

Para poner en marcha su metabolismo y despertar lentamente su cuerpo, la supermodelo bebe un gran vaso de agua tibia infundida (Getty Images)

Teniendo en cuenta que entre las fans confesas de los suplementos de su compañía está incluso Kate Moss, parece que Elle, plenamente implicada en el lanzamiento de su marca, sabe lo que dice. No obstante, para l os expertos es justo y necesario puntualizar que no existen las pócimas mágicas . “Realmente ni el agua con limón por la mañana ni el agua con jengibre van a ayudarte a depurar el organismo ni por la mañana ni por la noche. O, al menos, aún no hay evidencia de que esto ocurra. Pero sí es cierto que ambas infusiones son buenas por la cantidad de antioxidantes que aportan y porque ayudan a hidratar el cuerpo, esto, siempre y cuando llevemos una dieta equilibrada, si no de nada sirve tomarlas”, explicó en una entrevista con la revista Vogue Nieves Cuesta, nutricionista de Reto 48.

Eso sí, Cuesta confirma que tanto el jengibre, como la menta y la cayena son “potentes antiinflamatorios y antioxidantes”. Y eso hace que ayuden a combatir ese problema tan generalizado, sobre todo entre las mujeres: la hinchazón abdominal. “Sus componentes ayudarían a realizar mejor las digestiones y reducir la cantidad de gases que se pueden producir”, sostuvo la experta, que incidió en que la cayena, al contener capsaicina, tiene un gran poder antiinflamatorio.

En la misma línea, la licenciada en nutrición Delfina Fahey (MP 3438), explicó a Infobae: “Si bien el consumo de agua con limón, jengibre, menta y pimienta de cayena no tiene efectos milagros, acompañado de hábitos alimentarios y ejercicio físico puede reducir la inflamación intestinal y la eliminación de patógenos bacterianos . Además, favorece la hidratación y el fortalecimiento del sistema inmunológico”.

Otro valor añadido de esta mezcla es que, tal y como explican las especialistas, tanto el jengibre como la menta tienen un alto contenido en vitamina C, “un potente antioxidante a la vez que ayuda a fortalecer el sistema inmune”. Por otro lado, que este tipo de trucos se recomienden con agua caliente tiene su explicación en el hecho de que el agua templada o caliente ayuda a mejorar la mobilidad gastrointestinal.

En su cuenta de Instagram, Elle recomienda el consumo de jugos y elíxires (Instagram)

Sin embargo, según Cuesta, la temperatura no afecta a la eliminación de líquidos . “El efecto drenante se conseguirá con una buena y suficiente ingesta de líquidos. Si no bebemos suficiente agua el cuerpo tenderá a retener más líquidos para poder realizar todas las funciones corporales, por lo que el mejor drenante es beber una cantidad de agua suficiente a lo largo del día. Para ello, da igual si bebemos agua o tomamos infusiones con agua templada o caliente, el fin último es que nos mantengamos hidratados”, subrayó.

“Hay que moderar y racionar el uso de la menta y la cayena, especialmente en ayunas y en personas que sufren del estómago (hernias, úlceras…), ya que todos los beneficios que pueden aportar si se toman en pequeñas cantidades pueden verse empeorados si su consumo es elevado . Igual que en el caso de los niños, embarazadas o en periodo de lactancia, tampoco se recomienda su uso”, apuntó Cuesta.

Aunque todo suma -y esta infusión puede ayudar a mejorar la inflamación abdominal- es importante recordar, tal y como apunta la nutricionista de Reto 48, “todos estos alimentos/infusiones de nada sirven si se toman por separado o en grandes cantidades. Es necesario realizar ejercicio físico y una buena alimentación para que podamos ver realmente estos efectos, son una ayuda pero no son una solución en sí mismo para nada”.

