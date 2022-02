Los 6 nuevos estilos de pantalones que reemplazarán a los jeans esta temporada

La mayoría de estos estilos son cómodos y las diferentes versiones que nos ofrecen las casas de moda nos muestran también que pueden ser muy favorecedores según cómo se lleven (Getty Images)

No, este no es un adiós para siempre para nuestros jeans. En todo caso, es un anuncio de que, por el momento, simplemente reduciremos su uso. Siempre será la columna vertebral de nuestros guardarropas y no prevemos que eso cambie, pero en el último tiempo las grandes firmas de moda se vieron obligadas a aventurarse en nuevos territorios, particularmente debido a todas las nuevas tendencias de pantalones que están surgiendo en este momento.

Tipologías de pantalones existen tantas como para poder llevar casi uno diferente cada día del mes. Los siguientes seis estilos se vieron en todas las pasarelas de primavera/verano 2022 e indican una seria pausa para el denim este año. Desde la nueva forma de usar pantalones de traje hasta cortes atrevidos y pantalones de chándal elevados (son mucho más geniales que las sudaderas), estas son algunas de las tendencias de pantalones elegantes y del momento que proporcionarán alternativas refrescantes para los conjuntos del día a día.

Muy relajados

Ya sea que se trate de pantalones de traje, pantalones de cuero o incluso de jean, las pasarelas hablaban alto y claro: cuanto más holgado, mejor (Getty Images)

Oficialmente hemos llegado al pico holgado. Si hay algo que nos llevamos de este informe de tendencias, es que, en general, los pantalones son cada vez más relajados. Ya sea que se trate de pantalones de traje, pantalones de cuero o incluso de jean, las pasarelas hablaban alto y claro: cuanto más holgado, mejor.

Especia deportiva

La moda deportiva de las colecciones S/S 22 parece decididamente más vanguardista (Getty Images)

Los pantalones que tienen un componente técnico de ropa deportiva están surgiendo de izquierda a derecha, desde las elegantes telas de nailon que vimos en Ganni hasta los pantalones cargo con cinturón de Blumarine y los detalles de cremallera para actividades al aire libre de Helmut Lang. Sí, estamos alcanzando la capacidad para la ropa informal y los pantalones de chándal, pero la moda deportiva de las colecciones S/S 22 parece decididamente más vanguardista. Cuando llegue la primavera, veremos estos pantalones atléticos con un toque de moda, combinándolos con tacones o un top corto.

En lo bajo

Desde Christopher Esber hasta Eckhaus Latta, las cinturas se redujeron cada vez más, pero estuvieron notablemente presentes con siluetas más espaciosas que se sienten quizás (solo quizás) usables (Getty Images)

Abróchate el cinturón, porque los tiros bajos no van a ninguna parte. Durante las últimas temporadas, la cintura de los años 2000 ha amenazado con volver a la corriente principal y las últimas pasarelas han confirmado nuestras mayores sospechas. Desde Christopher Esber hasta Eckhaus Latta, los tiros cayeron cada vez más, pero estuvieron notablemente presentes con siluetas más espaciosas que se sienten quizás (solo quizás) usables.

Caderas a la vista

Jugando con las tiras de ropa interior incorporadas que vimos la primavera pasada, diseñadores como Balmain y Chanel cortaron los costados de sus pantalones creando estos recortes de cadera expuestos (Getty Images)

Dejando lo más controvertido para la segunda mitad de esta lista, este estilo marca un antes y un después en la próxima generación de tendencias atrevidas. Jugando con las tiras de ropa interior incorporadas que vimos la primavera pasada, diseñadores como Balmain y Chanel cortaron los costados de sus pantalones creando estos recortes de cadera expuestos. Seguramente estos no son para los débiles de corazón, pero puedes apostar a que celebridades como Bella Hadid y Kim Kardashian ya han estado probando el look, así que prepárate para ver mucho más en 2022.

Prensado a la perfección

Los pantalones de traje se han mantenido como un accesorio de temporada y cada nueva temporada traen actualizaciones sutiles a nuestros conjuntos (Getty Images)

Los pantalones de traje se han mantenido como un accesorio de temporada y cada nueva temporada traen actualizaciones sutiles a nuestros conjuntos. ¿Preparado para la primavera de 2022? Pantalones con pliegues crujientes aparentemente sacados de la tintorería con un pliegue distintivo que corre por el centro. Considere esta la señal para no saltarse el planchado la próxima vez que busque un par.

Lo que se esconde debajo

Chanel, Proenza Schouler y Louis Vuitton se encontraban entre los que exhibieron vestidos y faldas sobre pantalones en sus pasarelas de primavera (Getty Images)

Este último puede ser más una decisión de estilo que un estilo de pantalón en particular, pero fue un tema lo suficientemente fuerte que nos sentimos obligados a incluir. Chanel, Proenza Schouler y Louis Vuitton se encontraban entre los que exhibieron vestidos y faldas sobre pantalones en sus pasarelas de primavera y, aunque la idea evoca imágenes de los atuendos de Ashley Tisdale y Miley Cyrus de los años 2000, los looks de hoy son mucho más sencillos y minimalistas que caóticos.

