Dr. Cormillot - ¿Cómo leer las tablas de peso? - #Informe

¿Cómo se puede leer una tabla de peso? Una tabla de peso sirve para que usted sepa que entre una determinada estatura y según su estructura corporal, usted debe tener un rango de peso determinado para cumplir con los cánones saludables.

¿Cómo saber qué tipo de estructura corporal tiene cada uno? Algunas personas con sobrepeso, por ejemplo, pueden decir: “Lo que pasa es que yo tengo estructura grande”. Hay dos formas de averiguar cuál es nuestra estructura corporal, pero ninguna de las dos es estrictamente matemática.

Una de ellas, que se viene usando desde hace muchos años, se vincula al perímetro de la muñeca . En esta técnica usted tiene que rodear la muñeca con los dedos de la mano que no usa habitualmente y chequear si toca el dedo mayor con el dedo pulgar. Si usted no llega a rodearla por completo y los dedos no se rozan, usted tiene una estructura grande. Si apenas se tocan, su estructura es mediana. Si logra hacerlo con facilidad, su estructura es pequeña.

Saber qué tipo de estructural corporal tenemos es una buena orientación para saber en qué situación está su peso en este momento (iStock)

Esta técnica, como se pueden imaginar, no es estrictamente científica, pero es una aproximación que ha funcionado.

Ahora, también existen tablas en relación al perímetro de la muñeca, que no están del todo avaladas científicamente, pero que aportan otro camino para orientarse. Para la evaluación de las mujeres se tomaron, un poco arbitrariamente, tres medidas: mujeres que miden menos de 1,58 metro, entre 1,58 y 1,67 metro; y las que se ubican por arriba del 1,67 metro de estatura.

Como ejemplo vamos a analizar en este esquema a las mujeres que presentan una altura media, de entre 1,58 y 1,67 metro. En esos casos, una estructura pequeña se da en una circunferencia menor a 15,2 centímetros, una estructura mediana se ubica entre 15,2 y 15,8 centímetros; y una estructura grande en más de 15,8 centímetros.

Lo bueno de estas tablas es que es mejor manejarse por medidas que sólo basarse en la intuición IStock)

Saber los valores del perímetro de la muñeca que se vinculan a cada estructural corporal no va a hacer que uno adelgace. Pero es una buena orientación para saber en qué situación está su peso en este momento.

Una vez que uno cuenta con información, en los casos que hay sobrepeso, debe tomar una decisión. A partir de estos datos, decidir si se inicia un plan de adelgazamiento, se intensifica la actividad física y se cambian los hábitos de alimentación.

Lo bueno de estas tablas es que es mejor manejarse por medidas que sólo basarse en la intuición.

Si usted está haciendo algo para adelgazar y le está costando trabajo, lo recomendable es que revise todo lo que está haciendo. Controlar su registro de comidas como explicamos anteriormente. Si aún así cree que todo está bien pero no baja de peso, revise de nuevo.





*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

