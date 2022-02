Los secretos del make up artist de las estrellas de Hollywood que se pueden hacer en casa

Thom Walker es el nuevo director creativo de maquillaje de Givenchy

Creatividad, carisma y un enfoque disruptivo son las cualidades que mejor definen a Thom Walker, el nuevo director creativo de maquillaje de Givenchy. Walker es un referente del make up mundial que trabajó con los artistas más importantes del mundo y conjuga sus conocimientos sobre la arquitectura y el diseño para crear productos para las mujeres de todo el mundo.

El joven y talentoso artista del make up inglés logró seducir a la maison a través de su creatividad y su desparpajo a la hora de enfocarse en un un estilo innovador que combina potencia y sobriedad.

A partir de diversas fuentes de inspiración trabaja con contrastes, efectos de luz y colores audaces para destacar los rostros de mujeres y hombres.

Para el diseñador se va a acentuar la mirada con ojos negros esfumados suaves

Es creador de looks vanguardistas e impactantes y también un apasionado de la innovación en el maquillaje y de todas las facetas del proceso de desarrollo. Su primer recuerdo de maquillaje fue a través de su madrina, a la que considera una dama glamorosa de los años 80 y 90. “Tenía un amor tan profundo por la belleza y la moda; le encantaba el elemento de lujo del maquillaje y su empaque, y me encantaba verla aplicar su maquillaje. Simplemente me fascinó. Definitivamente es una de las razones por las que hoy me dedico a esto”, explicó.

En un largo diálogo con Infobae vía zoom, Walker, desde París, contó que se encuentra en una verdadera eclosión creativa: “me gusta incorporar el diseño y la arquitectura en mis creaciones. Cuando estoy trabajando con colores tengo en cuenta los que a mí me gustan. Por ejemplo, un amarillo se parece mucho a mí”, dijo.

Nacido en el norte de Inglaterra, Thom Walker comenzó su carrera de makeup artist capacitándose en París. Colaboró con varias marcas internacionales de moda y belleza, trabajando a la vez de manera independiente. Realizó el maquillaje de varias editoriales en revistas como i-D, AnOther, W Magazine y Dazed and Confused, así como en las ediciones italiana, inglesa y china de Vogue.

Thom trabajó en el make up de numerosas celebridades como Emma Watson

Trabajó con reconocidos fotógrafos como Paolo Roversi, Sølve Sundsbø, Rafael Pavarotti, Jack Davison, Richard Burbridge y Nick Knight; y también maquilló a muchas actrices y cantantes, incluidas Emma Watson, Claire Foy, Mia Goth, FKA Twigs, Rosalía y Kristen Stewart.

Para Walker, trabajar con Stewart fue una experiencia inolvidable “Cada persona que encuentro ha generado un impacto en mí, pero creo que mi momento favorito aparte, del anuncio de Givenchy, fue un trabajo que me permitió conocer un montón de actores. Kristen Stuart era tan increíble y estuvimos seis días trabajando. Nunca me voy a olvidar de eso”, afirmó.

Se reconoce un amante de las texturas y los colores y espera que en este nuevo rol pueda desplegar todo su trabajo siguiendo la línea que tanto lo apasiona. “Lo que más me gustó de este nuevo desafío es poder desarrollar un producto. Siento que es pasar un día en el set es estar en mi hábitat natural. Poder ir al laboratorio es un privilegio; encontrar personas que trabajan en texturas, en colores es tan excitante que estoy muy contento. Mi ADN es muy similar al de Givenchy; es atrevido, es orgánico. Se siente como un matrimonio muy bueno entre los dos” , reconoció.

Walker recibe inspiración desde diferentes lugares y todas son bienvenidas a la hora de crear. “La inspiración para mí está en todas partes. Encuentro inspiración en las personas, los libros, la música, los edificios, el arte, la moda, la naturaleza. Cuando trabajo en referencias, no hay nada que me guste más que sentarme en mi estudio escuchando música tranquila y perderme en la investigación y las ideas”, señaló.

Thom Walker se reconoce un amante de las texturas y los colores (Givenchy)

-¿Qué significa la belleza para usted?

- La belleza se puede encontrar en cualquier lugar y dentro de cualquier cosa. Me gustan los elementos simplistas de belleza y hacer que esa simplicidad sea audaz e impactante. Mi ícono de la belleza se podría decir que es Anjelica Huston. Creo que es simplemente increíble. Me encanta el hecho de que juegue tanto con la poderosa feminidad como con la masculinidad.

- ¿Qué icono le hubiera gustado inventar?

- Amy Winehouse. Me encantó ese delineador de ojos audaz, negro y reconocible.

- ¿Cuál es la moda que se espera para este 2022 en cuanto a make up?

- Todo lo que tenga que ver con la alta costura parisina . Creo que se va a acentuar la mirada con ojos negros esfumados suaves. Estuvimos tanto tiempo con nuestras máscaras por la pandemia que la idea es acentuar la mirada.

Thom Walker afirmó que los ojos van a ser la primera categoría en donde se verán productos diversos

- Cómo son sus diseños. ¿Qué busca con ellos?

- Siempre trato de crear una imagen que sobreviva al tiempo. No siempre creo que tiene que ver con cosméticos sino más que nada con lo que se quiere transmitir a través de esa imagen. Entonces siempre trato de capturar eso en mi trabajo. Yo creo que es un proceso colaborativo a través del estilo, del cabello o la fotografía. La modelo es lo que me gusta; traer lo mejor de la modelo. Siempre trato de mantener una referencia muy simplista.

- ¿Cuál es su visión para la marca y que esperamos ver?

El principal foco, como en las categorías de las bases, son mate. La categoría de lápiz labial también tiene varias texturas para ofrecer . Los ojos van a ser la primera categoría donde se verán productos diversos. Van a ver eso para el final de 2023. Parece largo pero va a venir pronto.

- ¿Qué rol ocupa la arquitectura como fuente de inspiración?

- Nos rodea todos los días y donde quiera que vayamos. Cuando nos vamos de vacaciones o visitamos nuestras ciudades favoritas, a menudo vamos allí para mirar los edificios. Me encanta cómo los edificios pueden hacernos sentir. Siempre digo que cuando vamos a una ciudad vemos la arquitectura. Cada ciudad tiene su propio sentimiento y no solo por la arquitectura. La arquitectura es una buena fuente de inspiración para el diseño. Es crear un producto que puedas sentir esos momentos a través de la arquitectura. Creo que todo se reduce a mi amor por el diseño y estoy muy emocionado de llevar este elemento a la belleza de Givenchy.

Para Walker, trabajar con Stewart fue una experiencia inolvidable en su carrera

- ¿Cuál es la rutina de belleza mínima que considera necesaria?

- Cuidar tu piel; tratar tu piel con amabilidad, masajearla .

- ¿Qué hacer y qué no hacer en el maquillaje?

- No creo que haya reglas cuando se trata de maquillaje. Para mí se trata de la autoexpresión y de cómo el maquillaje puede maquillarte.

Entre sus nuevas funciones, Walker estará a cargo no sólo del desarrollo de nuevas líneas de maquillaje para la firma sino que será el director de las campañas de comunicación asociadas a dichas colecciones. Además de este trabajo, adquirirá el cargo de portavoz para el maquillaje de Givenchy.

