A cara lavada: la nueva moda de maquillaje que es viral en TikTok

Una de las últimas tendencias que circulan en TikTok consiste en lucir “a cara lavada” con el “clean look”, la versión 2021 del makeup no makeup que sigue la estela de una de las corrientes más fuertes en la era posconfinamiento en el mundo de la belleza, la que apuesta un maquillaje minimalista y natural.

Pero, ¿qué hace que alguien parezca “limpio”? Al parecer, piel húmeda; maquillaje que está estratégicamente colocado para que parezca que no está; cejas esponjosas y emplumadas; y mejillas enrojecidas . A diferencia del ya clásico makeup no makeup, el “look limpio” va un paso más allá al extenderse más allá del rostro para convertirse en un estilo de vida completo.

A principios de año, los usuarios de TikTok comenzaron a preguntarle al público si se veían “mohosos o limpios”, una tendencia que terminó siendo tan problemática como se podría pensar. Sin embargo, el “aspecto limpio” específico parece haber cobrado fuerza esta temporada. A mediados de septiembre, por ejemplo, la tiktoker y modelo Eva Rankin respondió a un comentario que simplemente decía “te ves tan limpia” con un tutorial de belleza que ahora tiene 1.3 millones de visitas. Hoy, el hashtag #cleanlook tiene 16,1 millones de visitas.

“El ‘clean look’ es una tendencia que nos encanta y que cada vez vemos más, tanto en la pasarela como en la calle. Apuesta a un maquillaje minimalista y natural que además nos invita al cuidado diario de la piel , ya que el makeup y el skincare están cada vez más fusionados por lo tanto vamos a elegir productos híbridos. ¿Qué significa esto? Que son productos con tecnología que además de aportar color aportan beneficios para la piel”, explicó a Infobae la makeup artist Vero Mendoza.

“El ‘clean look’ es una tendencia que nos encanta y que cada vez vemos más, tanto en la pasarela como en la calle" (Instagram)

Independientemente de los productos de maquillaje que utilicen para conseguir una apariencia limpia, todo comienza con la piel. “Una de las tantas preguntas que trajo a reflexión el estar encerrados, es de qué manera podemos vernos bien respetando la morfología de cada uno, potenciando la belleza natural y utilizando menos . Esta tendencia nos confirma la importancia del cuidado y preparación de la piel antes de maquillarnos. Y que, para lograrlo, no solamente es importante tener una rutina diurna y nocturna, sino también incorporar hábitos saludables a nuestras vidas, ya que la piel es un reflejo de muchas cosas”, sostuvo Titi Cleris, mejor conocida como Kahlé, maquilladora profesional y fundadora de Kahlé Makeup.

Lo natural y auténtico está de moda . La diversidad se sube a las pasarelas y la belleza real es el dogma de las nuevas tendencias; además, las firmas de cosmética y maquillaje apuestan por soluciones sostenibles y ecológicas para un cuidado completo de la piel. Para Milagros Carrere, maquilladora profesional y cosmetóloga, “las pieles saludables y naturalmente radiantes vienen siendo tendencia hace ya varios meses. La pandemia despertó un gran interés por el cuidado de la piel y cada vez más hombres y mujeres empiezan a tener sus rutinas de cuidado facial y a fanatizarse con el mundo del skincare. ¿El objetivo? Pieles luminosas, limpias y uniformes. El ‘clean Look’ no es más que una consecuencia de este boom . Es una tendencia en la que mediante un maquillaje minimalista se realza la apariencia saludable del rostro donde la piel es la protagonista”.

Para conseguir el efecto “a cara lavada”, las especialistas coinciden en que es esencial limpiar e hidratar bien la piel antes de aplicar cualquier producto . “Si bien hay varias claves para lograr este look, la primera y principal es la preparación de la piel: limpiar e hidratar siempre, aunque se trate de un biotipo oleoso”, subrayó Carrere. Y añadió: “En segundo lugar, el acabado de los productos. Nos alejamos de las texturas polvosas y empezamos a integrar productos en crema y líquidos. Así, vamos a lograr que la piel se vea más fresca y natural . Tercero, las cantidades que usamos. No queremos que parezca que estamos muy maquillados ni que la piel se acartone. Por eso, en este caso, menos es más”.

Caracterizado por una apariencia fresca, el clean look trata de realzar la piel y rasgos naturales con solo unos pocos productos (Instagram)

Inspirada en celebridades como Bella Hadid, Zendaya, Rosie Huntington-Whiteley, Zoë Kravitz y Hailey Bieber, esta tendencia es amigable incluso para principiantes porque es fácil de hacer. “Uno de los grandes pluses de este maquillaje es que es apto para todo público. Un tip: con productos de doble uso ahorrás y simplificás tus rutinas diarias de una forma divertida y original. Un ejemplo de esto es la tinta de labios que cuando se aplica en las mejillas nos da un aspecto mas saludable”, destacó Cleris.

En la misma línea, Carrere aportó: “Para estos looks me gusta usar labiales rosados o nudes tanto para labios como para mejillas y ojos . Sí, ¡el mismo para todo! En los labios lo aplico con toquecitos y sin recargar mucho, en las mejillas uso mis dedos para aportar naturalidad y en los ojos lo concentro en el párpado móvil para lograr un look monocromático. Además, con esta técnica logramos ahorrar en productos como rubores o sombras en crema que no son fáciles de conseguir y que pueden ser reemplazados sin problema”.

“La paleta de colores que a menudo elegimos para este tipo de makeup es en tonos nude, corales o bronces . El ‘clean look’ nos ayuda a encontrar la belleza personal de cada una y resaltar nuestra mejor versión respetando nuestra naturalidad”, concluyó Mendoza.

