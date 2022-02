El bouffant: cómo se hace el peinado que fue un boom en los años ´60 y promete ser furor en 2022

El clásico bouffant consiste en apilar el cabello sobre la cabeza y esponjarlo, logrando un aspecto muy distintivo y llamativo

La segunda temporada de la serie Emily in Paris fue uno de los estrenos más esperados por los amantes de la moda. Los diferentes looks que presenta esta publicista estadounidense instalada en la capital francesa suelen ser furor. Sin embargo, esta vez lo que llamó más la atención, no fue su ropa sino su cabello. En la imagen utilizada para el lanzamiento se pudo ver a la protagonista con un recogido bajo con volumen en la coronilla que decora con una cinta blanca. Fue una especie de guiño a los ‘60 y que Lily Collins lució de manera impecable.

Los seguidores de la serie enseguida recordaron que este peinado también había sido muy popular en los 2000. Para muchos ese recogido estaba realizado con un bumpit, un accesorio de plástico con forma de semicírculo y paredes dentadas que se usó en aquellos años. Lo cierto es que la serie no sólo revivió este accesorio, disparando su búsqueda en internet sino que trajo a escena nuevamente un estilo impensado para este año.

Este peinado recuerda el clásico bouffant, que consiste en apilar el cabello sobre la cabeza y esponjarlo, logrando un aspecto muy distintivo y llamativo. Este estilo fue muy popular en Europa durante el siglo XVII y tuvo su resurgimiento en las década de 1950 y 1960.

El look elegido para la protagonista de Emily in Paris que ya es furor en el mundo

El bouffant empezó a verse de nuevo en las peluquerías desde mediados de los cincuenta, pero fue Jackie Kennedy la que le dio el sello de garantía de la alta sociedad estadounidense para popularizar globalmente el peinado.

Kenneth Battelle fue el responsable de llevar la moda a Estados Unidos. Comenzó a trabajar con Jackie Kennedy, que en esos años era esposa de un senador de Massachusetts: “Era una chica de una gran belleza, cuyo cabello tenía vida propia: demasiado corto, en capas y rizado para su altura y su estructura ósea”, contó años más tarde. De esta manera, le sugirió que dejara crecer la melena y creó unos rulos grandes, especiales para ella, para soltar un poco el bouffant. “También fue idea de Kenneth dejar un mechón de su cabello ligeramente suelto, para que su esposo pudiera arreglárselo detrás de la oreja”, aseguró Giuseppe Longo, autor de Kenneth: Shear Elegance.

Jackie Kennedy fue quien dio el sello de garantía de la alta sociedad estadounidense para popularizar globalmente el peinado

Kenneth también estuvo a cargo del peinado de Jackie en la inauguración de John Fitzgerald Kennedy como 35º presidente de Estados Unidos, en enero de 1961. “La melena que eligió para Jackie era una idea particularmente brillante porque entendió cómo funcionaría con la cámara: la altura que le dio le alargaba la cabeza y equilibraba sus anchos pómulos. Era una especie de exageración adulta de un peinado infantil. Con el bouffant de Jackie, Kenneth se coronó ”, explicó años después una antigua editora de moda de Vogue.

Para los especialistas, cuanto más largo sea el cabello, mejor, ya que el cabello largo puede ser rizado y en capas para crear un complejo nudo apilado en la cabeza, con mechones sueltos colocados estratégicamente para suavizar el aspecto.

La palabra bouffant tiene su origen etimológico en la palabra del idioma francés bouffante, que se traduce al idioma español como esponjar o mullir. El bouffant también era conocido en Inglaterra como teasy-weasy durante la década de los ‘60, debido a que ese era el nombre con el que se conocía popularmente a Raymond Bessone, un estilista británico al que se le atribuye el relanzamiento de ese peinado.

Fue un estilo incorporado por las celebridades más famosas del mundo, como Brigitte Bardot

Probablemente en esa década se dio la mayor popularidad de este look. Era el ícono de personalidades musicales como los miembros de los girls groups que comercializaban música R&B, bubblegum pop, soul y doo-woop. Algunos grupos que portaron bouffants en la década de los ‘60 incluyen: The Supremes, The Ronettes, The Shirelles y Martha and the Vandellas. Esa popularidad contribuyó a la venta superior de rulos para el cabello y de fijador en aerosol.

Además, fue un estilo incorporado por las celebridades más famosas del mundo. Brigitte Bardot y Audrey Hepburn lo convirtieron en su peinado característico, sumándole un chignon alto o un rodete. Con el paso de los años Dua Lipa y Ariana Grande -las dos estrellas favoritas de los millennials-, lo adoptaron y actualizaron el chignon bouffant. “El bouffant o cabello peinado hacia atrás con un globo es uno de esos peinados que vienen y van de moda”, dijo un especialista de All Things Hair.

“Alborotado, enredado, texturizado: Bardot tenía la cabeza de cama más fina que jamás haya existido. Con relevancia moderna, el aspecto icónico de Bardot ha sido emulado por sucesivas generaciones de supermodelos como Claudia Schiffer , Giselle Bundchen y Kate Moss “, dijo el estilista y embajador de Bardot, Paul Herrington.

El bouffant se perfila como una de las tendencias para 2022

“Los bouffant se vienen este año. En realidad empiezan a incorporarse peinados un poco más trabajados, no todo tan estilo despeinado. Uno de los secretos para estos peinados bouffant son los accesorios que son muy importantes para poder hacerlo sola y de manera más fácil. Los accesorios son los rellenos de pelo, como una especie de dona, que sirven mucho para hacer rodetes”, dijo a Infobae la estilista Bebe Sanders.

Recomendaciones de Sanders para realizar el bouffant de manera simple:

- Se divide el cabello en dos, desde las orejas hacia adelante.

- Luego se coloca el accesorio sobre la coronilla, sosteniéndolo con clips.

- Se bate toda la zona de adelante y se agrega spray.

- Con un cepillo se peina hacia atrás (poniendo todo el pelo por encima del accesorio).

- Con una gomita para el cabello se puede sostener el pelo que se tira hacia atrás.

Este peinado nunca termina de despedirse de la moda y la prueba es que vuelve una vez más para sumar a otra generación de mujeres que ya se muestran ansiosas por probar este “nuevo” estilo. El bouffant se perfila como uno de los looks elegidos para 2022 y promete sumar seguidoras en todo el mundo.

