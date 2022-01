Máscara de pestañas: 6 consejos para lograr un mejor efecto en la mirada

La máscara para pestañas actúa como protector de los agentes externos

A la hora del maquillaje siempre surge un dilema cuando llega el momento de aplicar la máscara de pestañas. Muchas veces parece que el producto estuviera empastado y eso provoca que las pestañas se vean muy cargadas. Otras veces, simplemente no se logra sacar provecho del envase y pareciera hasta que estuviera seco y que no maquilla como debería. Todos estos conflictos tienen que ver, en muchos casos, con la calidad del producto. Pero en otros, es por el mal uso que se le da el producto.

Muchas eligen maquillarse con una base y solamente aplicar la máscara de pestañas con el objetivo de mejorar notoriamente la mirada. Recientemente, Gisela Bosque, artista profesional de makeup de España explicó en Harper’s Bazaar, la manera correcta de sacarle provecho a este producto para que rinda más y quede mucho mejor.

Para comenzar, es importante conocer sus propiedades. En ese sentido dijo que la máscara actúa como protector de los agentes externos para las pestañas. Esto sería como una barrera protectora que impide que se dañen. Por eso, hizo especial hincapié en la importancia de utilizar desmaquillantes ya que no es bueno acostarse con la suciedad que queda en las pestañas.

De la misma manera que sucede con el cabello, las pestañas, también tienden a caerse. Muchas veces las causas son el calor y la sequedad o el efecto del sol. Es por eso que el verano es una época en la que hay que cuidarlas más que nunca.

Se debe elegir el producto que mejor se adapte a nuestras pestañas, teniendo en cuenta las características de cada una

De la misma manera que se selecciona una base de maquillaje exclusiva para cada piel, también se debe elegir el producto que mejor se adapte a nuestras pestañas, teniendo en cuenta las características de cada una: si son cortas, largas, curvas o si tienen pigmento. Hay máscaras más pesadas y otras más livianas por eso es importante el análisis que se haga de ellas ya que deberán soportar ese peso extra.

6 tips para aplicar la máscara de pestañas

“Una vez que está decidido el estilo que queremos darle a nuestras pestañas, es momento de seleccionar el cepillo. Existe uno para cada tipo y efecto que se quiera dar”, agregó Gisela Bosque.

1- Cómo embeber el cepillo para aprovechar el producto al máximo

Es importante destacar que el líquido se ubica en las paredes del tubo o frasco que se utilice. Es por eso que indica que para cargar el cepillo, es necesario recorrer con él las paredes del envase. Luego será el momento de retirar el excedente del producto y esto se consigue realizando ese mismo movimiento en la boquilla del mismo.

En ese sentido aclaró que algo fundamental es no introducir y sacar el cepillo compulsivamente del envase ya que de este modo le entrará aire al producto y eso hará que se seque mucho más rápido.

2- Por dónde comenzar a maquillar las pestañas

Se debe comenzar por una pasada en la parte superior de las pestañas así se elimina - en caso de utilizar sombras- restos que pudieran haber caído sobre ellas.

La manera correcta de pasar el cepillo es aproximarse todo lo que se pueda a la raíz de las pestañas. Luego se aplicará la segunda capa. Esta vez se utilizará el cepillo en diagonal para peinar cada una de ellas y de esta manera lograr un efecto de mirada más amplia y el clásico efecto abanico. En esta etapa es necesario no olvidarse de las pestañas más interiores, ya que el producto contribuirá a aportar sensación de densidad.

3- Cómo maquillar las pestañas inferiores

Para maquillar las pestañas inferiores, si queremos conseguir un look de día a día debemos hacerlo con el cepillo en vertical. Daremos un toque ligero de color, para que el protagonismo siga estando en la zona superior. Si estás maquillándote para un evento y quieres un acabado más dramático, puedes incidir más en la línea inferior, hazlo poco a poco y asegúrate de que no estás incómoda con el resultado.

4- Cómo maquillar las pestañas cuando no son iguales en ambos ojos

El cuerpo no es simétrico. De la misma manera que un ojo no es igual al otro, con las pestañas sucede lo mismo. Estas asimetrías se pueden corregir a la hora de maquillarlas, haciendo un análisis previo y siendo conscientes de las necesidades de cada ojo. En algunos casos se necesitará más y en otros un poco menos.

Para comenzar a maquillarlas, se debe comenzar por una pasada en la parte superior de las pestañas (Getty)

5- Cuándo es necesario desechar una máscara de pestañas

Cuando ya o hay más producto o se pasa la fecha de vencimiento, no se debe intentar revivirlo con aceites, ni siquiera agua o cualquier producto que quieran hacernos creer que extenderá su uso. Una vez que se llega a ese momento, todo lo que se le agregue sólo logrará que la fórmula no se encuentre en óptimas condiciones y que el efecto no sea el esperado.

En ese momento es necesario reemplazarla por otra ya que su vida útil ha terminado.

6- Qué uso se le debe dar al arqueador de pestañas

Para esta especialista en makeup, no es algo que se deba incluir para su uso diario. Al ser un instrumento que ejerce presión sobre las pestañas puede llegar a debilitarlas e incluso partirlas. Es por eso que sugiere su utilización para ocasiones especiales.

Con todos estos consejos, ya maquillarse las pestañas va a dejar de ser un problema. Es momento de lucir una mirada intensa y recordar que siempre antes de acostarse se debe quitar la máscara para dejar descansar las pestañas.

