¿El té de romero promueve el crecimiento del cabello?

Tener un cabello fuerte y grueso que crece con rapidez es una gran bendición, una que muchas personas simplemente no tienen, ya sea debido al daño por calor, la pérdida de cabello relacionada con las hormonas o la genética. Sin embargo, Internet está repleto de las llamadas soluciones para eso, una de las cuales es el té de romero para el crecimiento del cabello.

La aceleración del crecimiento del cabello es una cuestión que lleva en la cabeza del ser humano desde que se le rinde culto al pelo. Por ello, es un tema que no podía dejar de lado Tiktok, una e las comunidades más activas en lo que se refiere a encontrar trucos y remedios de belleza que nos hagan la vida un poquito más fácil. Y el té de romero es una de las últimas soluciones que parece haber convencido a gran parte de la comunidades.

A lo largo y ancho de la plataforma se puede ver a cientos de usuarios aplicándolo directamente sobre el pelo y afirman que el efecto es una cabellera más resplandeciente y lo que más nos importa, que crece más rápido. Incluso luego de ver los increíbles videos del antes y después de las líneas capilares restauradas, la pregunta aún persiste: ¿el té de romero realmente promueve el crecimiento del cabello?

Para empezar, hace falta aclarar que no estamos hablando de un producto para el cabello de marca que puede conseguirse en una farmacia; estamos hablando de un simple remedio casero de hojas de romero que pueden encontrarse fácilmente en cualquier herbolario o, incluso, en algunos supermercados, remojadas en agua caliente durante unas horas. Luego se cuela el líquido rojizo; a partir de ahí, la mayoría de las personas lo embuten en una botella de spray que pueden rociar en el cuero cabelludo con regularidad.

Lo cierto es que no existen estudios suficientes para afirmar que el té de romero pueda ayudarnos a conseguir un pelo más largo y más fuerte. Sin embargo, sí que se cuenta con algún indicio que apunta que puede haber alguna relación causa efecto. Existe una investigación sobre el aceite de romero -no sobre el té, pero ambos comparten el ingrediente clave- que comparó este con Rogaine, una loción antialopécica, y se observó la misma cantidad de crecimiento de cabello en ambos casos.

Es un estudio incipiente que se hizo solamente con 100 sujetos y durante seis meses, por lo que no se pueden sacar conclusiones precipitadas, pero sí que se puede tomar como un indicio de lo que esta hierba puede hacer en nuestro cabello. “El aceite de romero elimina la suciedad, fortalece los folículos, proporciona humedad al cuero cabelludo y minimiza las roturas. Eso crea un mejor ambiente para el crecimiento del cabello que uno podría tener sin la ayuda del aceite de romero, lo que explicaría los resultados comparables de ese estudio”, aseveró en diálogo con la revista Allure Mona Gohara, dermatóloga certificado por la junta en Connecticut, Estados Unidos.

Cuando se le preguntó directamente si el té de romero realmente hace que el cabello crezca más rápido o más grueso de lo normal, Gohara no pudo decir un sí o un no firme, y por una buena razón: no se ha demostrado directamente que pueda hacerlo, aunque hay una pequeña porción de evidencia que sugiere que podría ayudar en el proceso. “Aunque estos datos suenan prometedores, esto no se ha reproducido”, remarcó la experta.

En la misma línea, el dermatólogo y tricólogo Miguel Marti, explicó a Infobae: “No es cierto que el té de romero promueve el crecimiento del cabello ya que no existen productos naturales que lo hagan. Podríamos hablar largo y tendido sobre todo lo que la gente usa con este objetivo pero no les funciona”.

En pocas palabras: es posible que no se haya demostrado que el té sea bueno para el cabello, pero tampoco se ha demostrado que sea malo. Sin embargo, aunque la ciencia cuestiona todavía el poder del romero para hacer que el cabello crezca, sí que no tiene duda sobre otros poderes de esta hierba: elimina la suciedad, fortalece los folículos. proporciona humedad al cuero cabelludo y minimiza la rotura. Todo ello, ofrece unas mejores condiciones al pelo para que crezca, lo que explicaría los resultados que exponen los usuarios de la red social.

