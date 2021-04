Desfiles presenciales: Nueva York anunció el regreso de las pasarelas

La semana de la moda de Nueva York tendrá lugar del 8 al 12 de septiembre

La Semana de la Moda de Nueva York planea volver a albergar pasarelas presenciales en su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 12 de septiembre, según informó el sindicato de la moda estadounidense CFDA (Consejo de diseñadores de moda americanos).

Este retorno a eventos en público se hará de acuerdo con las normas sanitarias vigentes en el estado de Nueva York, que espera que algunas casas sigan optando por una presentación en línea.

Casi todas las presentaciones de las últimas dos ediciones de las semanas de la moda, en septiembre y febrero pasados, se llevaron a cabo virtualmente, con la excepción de algunos pocos diseñadores como Christian Siriano o Rebecca Minkoff que organizaron desfiles en persona.

La CFDA había animado a los creadores a favorecer el sistema de exhibición virtual, para evitar el riesgo de contagio (Photo by Kena Betancur / AFP)

Durante esas dos ediciones, la CFDA había animado a los creadores a favorecer el sistema de exhibición virtual, para evitar el riesgo de contagio vinculado al coronavirus.

Alentada por la campaña de vacunación en curso y la reapertura gradual de Nueva York, la CFDA espera una temporada que “celebre lo mejor de la moda estadounidense en formatos físicos y digitales”, expresó su director ejecutivo, Steven Kolb, citado en un comunicado de prensa.

Como fueron las ediciones pasadas

Con la llegada del coronavirus, los primeros desfiles en Milán se suspendieron ante el brote de casos en la ciudad. Luego, se hicieron sin público y se transmitieron vía streaming para no perder las locaciones y las colecciones ya diseñadas. En abril de ese mismo año, la Fédération de la Haute Couture et de la Moda había anunciado que la semana de la moda de la Alta Costura iba a ser cancelada. Pero semanas después comunicó que las colecciones más delicadas, exclusivas y realizadas artesanalmente, no podían faltar en el calendario de la moda y se realizaron de manera digital.

Jason Wu fue uno de los primeros en hacer el desfile presencial con distancia social en NY (AFP)

Luego, llegó el mes de septiembre, cuando se presentan las colecciones de primavera-verano de prêt-à-porter de las mejores marcas del mundo, comenzando en Nueva York, siguiendo por Londres, continuando por Milán y concluyendo en París. En estas ciudades cada diseñador optó por mostrar su nueva colección de la manera que creyó conveniente: con público pero con capacidad reducida, medidas de higiene y salubridad al máximo, control de temperatura al entrar, locaciones al aire libre, o también sin público y transmisiones vía streaming.

Todas las presentaciones fueron un éxito. Los diseñadores se destacaron con diferentes escenarios para mostrar al mundo lo nuevo en moda y apostando a lo digital e innovación tecnológica teniendo también mayor alcance a tan solo un click de distancia.

A mediados de febrero llegó una nueva temporada de pasarelas. Sin embargo, en una carta publicada en el portal del Consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA por sus siglas en inglés) su presidente, Tom Ford, había dado a conocer las nuevas medidas que han tomado para cumplir la misión original de la organización: promover la moda norteamericana.

Bajo estrictos protocolos y poca prensa, así fue el desfile de Jason Wu (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

En el comunicado decía: “Si bien la CFDA continuará alentando a los diseñadores estadounidenses a exhibirse en Nueva York durante la New York Fashion Week, reconocemos la necesidad de que algunos amplíen su visibilidad global”. Y agrega: “En los últimos años, muchos de nuestros miembros han optado por presentarse en Europa, Asia y otros mercados clave y, en muchos casos, fuera de calendario. Los eventos del año pasado solo han resaltado la necesidad de flexibilidad dentro del sistema de moda”.

Es por eso que la CFDA tomó la decisión de cambiar al nombre de “New York Fashion Week” a “Calendario de colecciones estadounidenses” y ahora no sólo tendrá lugar fechas en la Gran Manzana, sino que solamente estarán presente diseñadores estadounidenses que se presentarán en la plataforma de la organización RUNWAY360 o la locación elegida por el creativo.

Se trata de una iniciativa que busca brindar todo el apoyo posible, por parte del CFDA, hacia los diseñadores estadounidenses, como lo señala Tom Ford en el comunicado. Asimismo este nuevo evento recopiló las muestras de diseñadores de moda característicos del país.

SEGUIR LEYENDO: