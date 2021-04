Cómo es la colección cápsula de Maluma para Balmain que une el lujo con el mundo de la música

El cantautor colombiano Maluma se convirtió desde el 12 de abril en el primer artista latino en diseñar una línea de ropa de edición limitada en colaboración con la casa de alta costura parisina Balmain.

Llamada “Maluma X Balmain”, el artista de 27 años sigue así a la estrella estadounidense Beyoncé, quien en 2018 lanzó su colección con la exclusiva casa parisina e inspirada en los diseños de sus presentaciones en el icónico festival de Coachella.

En el caso de Maluma, su colección está inspirada en el Miami de la década de los 90 y fusiona la estética del colombiano con la del director creativo de Balmain, el diseñador francés Olivier Rousteing.

La colección, de 10 piezas, ya está disponible en la página web de Balmain y también podrá ser adquirida a partir en las tiendas de la casa de moda y en sus espacios en los almacenes de lujo Saks Fifth Avenue hasta finales de junio próximo.

Los precios de la colección oscilan entre los 495 dólares que cuesta una camiseta hasta los 2.550 dólares, que es el valor de una chaqueta deportiva del estilo bomber. Además, “Maluma X Balmain” incluye unos zapatos de goma negros con dorado por 1.150 dólares, un conjunto de bermuda y camisa por 950 dólares y 1.095, respectivamente, por pieza, y un blazer negro de rayas blancas por 2.295 dólares.

El hoodie, una de las piezas de la colección de Maluma x Balmain

“Después del éxito de su aparición en los VMA -colaboró para la creación del traje de color neón que lució-, sabíamos que teníamos que impulsar más nuestra asociación. Fue entonces cuando Maluma y yo comenzamos a trabajar en estrecha colaboración en una nueva línea de diseños, destinado a su gira. Y, aunque la pandemia podría haber forzado una reprogramación, hemos decidió lanzar nuestra colaboración Balmain-Maluma como una edición especial y limitada colección”, cuenta Olivier Rousteing.

Y agrega: “Al mismo tiempo que Maluma y yo estábamos trabajando en estos diseños, los altavoces dentro del Atelier de Balmain estaban creando un ciclo continuo que inspira y refleja nuestro trabajo. Reuní esa selección de melodías para la lista de reproducción especial de nuestra colaboración, que está disponible en la plataforma Apple Music Signature. En la colaboración de Balmain-Maluma la música y la moda tienen mucho sentido, por supuesto. Refleja el ADN distintivo de esta casa, en qué música y moda están completamente entrelazadas, y ni Maluma ni yo podríamos concebir la moda sin una ayuda completa de música (o viceversa)”.

Maluma y Olivier Rousteing, en pleno proceso creativo

Sobre su colección, el cantante dijo: “Esta colaboración nos representa fusionando el mundo de la moda y de la música. Ha sido uno de mis objetivos trabajar con una casa de moda respetada en una colección, pero este viaje fue más emocionante, ya que Olivier me empujó a diseñar con él y esbozar looks que yo personalmente luciré en el escenario. Este proceso fue muy emocionante, ya que siempre había soñado con diseñar algún día, y estaba feliz de que un amigo como Olivier me dejara expresarme creativamente a través de la moda”.

