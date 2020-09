Miley Cyrus: “Tuve que incluir pescado en mi vida porque mi cerebro no funcionaba correctamente”

“He sido vegana durante muchísimo tiempo, pero he tenido que introducir pescado y Omega 3 en mi vida porque mi cerebro no funcionaba correctamente”, aseguró la cantante de 27 años Miley Cyrus en el podcast The Joe Reagan Experience

Si de figuras públicas que luchan por la defensa de los derechos de los animales y del cuidado del planeta se habla, la cantante Miley Cyrus encabeza el listado de las activistas que luchan por los más indefensos. Sin embargo, en los últimos días se lamentó por tener que romper con su dieta vegana tras siete años de consumir productos que no provengan de ningún animal e introducir el consumo de pescados a la misma.

“He sido vegana durante muchísimo tiempo, pero he tenido que introducir pescado y Omega 3 en mi vida porque mi cerebro no funcionaba correctamente”, aseguró la cantante de 27 años Miley Cyrus en el podcast The Joe Reagan Experience.

De acuerdo a la licenciada en Nutrición María Cecilia Ponce (MN 3362) Los omega 3, que se encuentran en los pescados y en otros suplementos naturales, sirven para el correcto funcionamiento neurológico (Foto: Shutterstock)

Pero ¿qué papel tiene el pescado en el funcionamiento neurológico? De acuerdo a la licenciada en Nutrición María Cecilia Ponce (MN 3362) Los omega 3, que se encuentran en los pescados y en otros suplementos naturales, sirven para el correcto funcionamiento neurológico así como para la protección de enfermedades cardiovasculares, ayudan al colesterol, tienen un efecto protector de la microbiota intestinal, entre otras: “Tiene diferentes funciones y es esencial, ya que son grasas que tenemos que consumir a través de la alimentación porque somos incapaces de sintetizar”.

La cantante explicó que antes de tomar la decisión consultó a distintos médicos y nutricionistas para lograr una dieta 100% vegana: “No fue suficiente para mi cerebro y me aconsejaron consumir pescados".

“Me siento realmente mal por comer pescado. Ahora me siento mucho más despierta que antes, creo que incluso llegué a estar desnutrida”, contó Cyrus sobre los cambios en su alimentación.

El omega 3 incluye ácidos grasos esenciales poliinsaturados de cadena larga, necesarios para una buena salud y un desarrollo adecuado (Shutterstock)

A pesar de que los ácidos grasos Omega 3 se encuentran en alta proporción en los tejidos de ciertos pescados y mariscos, y en algunas fuentes vegetales, como en el aceite de soja o las nueces, la especialista en nutrición explicó que “si bien se puede encontrar el omega 3 en otros productos, la conversión para generar EPA y DHA, que son los sustratos fundamentales para generar el efecto anti inflamatorio e nuestro cuerpo eso vienen directamente del aceite de pescado o del consumo de pescado de aguas frías y profundas”.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el omega 3 incluye ácidos grasos esenciales poliinsaturados de cadena larga, necesarios para una buena salud y un desarrollo adecuado. Los aceites de origen marino (de pescado o de algas) contienen ácidos docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA), de cadena más larga, denominados ácidos grasos “esenciales” porque el organismo no puede producirlos por sí mismo, por lo que se deben ingerir en cantidad suficiente.

La especialista en nutrición explicó que es muy importante que si alguna persona desea ser vegetariana o vegana se asesore con un especialista

La cantante además expresó en el programa que ya sabe que algunas personas de la comunidad vegana podrían criticar su decisión, pero Cyrus explicó que tiene 22 animales a los que cuida entre su granja de Nashville y su casa de Calabasas California. “Hago todo lo que sea necesario por ellos, pero cuando se trata de mi cerebro...”, comentó.

Tras siete años de la decisión de volverse vegana, la especialista en nutrición explicó que es muy importante que si alguna persona desea ser vegetariana o vegana se asesore con un especialista: "Es vital remarcar que la persona no se debe guiar por lo que lee en Internet, sino que debe ser acompañado con una consulta a un profesional: “La alimentación es básica para cualquier momento, ya que en todas las etapas de la vida hay requerimientos específicos y distintos de acuerdo al momento que esté transitando la persona”.

