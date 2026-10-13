Angie Rodríguez reveló que hubo una red de “mujeres de la vida alegre” en la Casa de Nariño: Gustavo Petro dijo que no era “estúpido”

Angie Rodríguez entregó nuevas declaraciones sobre presuntas irregularidades y disputas internas durante el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Dapre y exgerente del Fondo Adaptación Angie Rodríguez entregó nuevas declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y desórdenes internos registrados en la Casa de Nariño durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Las revelaciones se dieron durante sus intervenciones en el espacio digital Vértice Noticias y en una entrevista concedida a Caracol Radio, donde respaldó las denuncias previas hechas por la exasesora catalana Eva Ferrer sobre el manejo de influencias de la ex primera dama Verónica Alcocer, quien habría sido su amiga.

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En sus declaraciones, la exfuncionaria afirmó que dentro de la sede de gobierno funcionó una red de mujeres jóvenes que pasaron de ser acompañantes del entorno privado, “mujeres de la vida alegre”, como dijo Rodríguez, a ocupar cargos de alta dirección pública en distintas entidades del Estado.

Angie Rodríguez aseguró que algunas mujeres habrían pasado de los círculos privados a ocupar posiciones relevantes en entidades públicas en el gobierno Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La exfuncionaria conversó en Vértice Noticias con el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, donde señaló que advirtió personalmente al expresidente sobre las inconsistencias académicas en la hoja de vida de Juliana Guerrero para ser nombrada viceministra de Juventudes, recibiendo descalificaciones por parte del exmandatario.

“El presidente me da la orden de nombrar a Juliana Guerrero viceministra de Juventudes. Yo le digo: ‘Presidente, es que ella no tiene título profesional, por lo tanto, no se puede posesionar’. Él me pasa el celular y tenían una conversación vulgar ahí ellos dos. Y le digo: ‘Presidente, con todo el respeto, pero esos títulos son falsos’. Y él me mira y me dice que eso ‘era mentira y que la orden era publicar y publicar’”, relató la exdirectora del Dapre.

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Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero había llegado al “corazón de la Casa de Nariño”, al referirse a la presencia de mujeres en los círculos más cercanos al poder.

El senador Germán Rodríguez cuestionó a Angie Rodríguez por el círculo de mujeres que rodearon en el poder a Gustavo Petro - crédito @GermanRSenador/X

Rodríguez señaló que la llegada de mujeres sin perfil técnico a cargos públicos fue un proceso gradual. Aunque no mencionó otros nombres, las declaraciones reavivaron las versiones sobre la cercanía de Petro con figuras como la misma Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Laura Sarabia, quienes fueron vinculadas al entorno del poder presidencial.

“Tengo en mi cabeza cómo es la red y tengo en mi cabeza cómo ellas, muchas de ellas, dejaron de ser solamente las acompañantes para llegar a cargos muy importantes dentro del gobierno (...) Eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, afirmó en la transmisión.

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“Es que yo les voy a decir algo. Ese término de ‘mariposa’ no sé por qué se le pusieron, porque a las cosas hay que llamarlas como son. Ellas son mujeres de la calle. Perdóneme”, expresó Rodríguez.

Angie Rodríguez sostuvo que la situación había escalado a otro nivel, según sus palabras, ya no se trataba de mujeres alejadas del gobierno, sino de su presencia en el “corazón del poder”.

Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero fueron señaladas como "amantes" de Petro, pese a que ambas lo han negado públicamente - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g/Instagram

El ‘pacto de silencio’ que Petro y Verónica Alcocer tienen, según Angie Rodríguez

Respecto a las dinámicas entre el expresidente y la ex primera dama, Rodríguez aseguró que entre ambos existía un acuerdo de impunidad mutua para protegerse frente a sus actuaciones públicas y privadas.

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“Existe un pacto de silencio criminal entre ellos dos. Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía, pero no había sentido de ética ni de respeto por el país”, sostuvo la exfuncionaria en entrevista con la cadena radial, agregando que Alcocer mantenía intereses en el manejo de recursos y contratos en dependencias como la Consejería Presidencial para la Reconciliación.

De igual forma, la exdirectora del Dapre afirmó haber presenciado episodios de agresiones verbales y físicas dentro de las instalaciones de la Casa de Nariño: “Ese día la primera dama me agredió, me coge y me zarandea en mi oficina. Luego, en presencia de varias funcionarias, me empieza a insultar y a humillar. Y más tarde se escuchaban los golpes; ella estaba golpeando al presidente, lo insultaba con palabras soeces y le tiraba cosas”.

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“La pelea era porque me nombran a mí directora del Dapre y por la molestia que causó la presencia de estas mujeres en el corazón de la Casa de Nariño”, detalló la exdirectora.

Angie Rodríguez confesó que conoce de un 'pacto de silencio' entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer - crédito @Veronicalcocerg/X

Gustavo Petro se pronunció sobre la presunta red de ‘prostitutas’ dentro de su gobierno

El expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X en respuesta a las declaraciones de Angie Rodríguez, que se refirió a una presunta red de mujeres que habría llegado a los círculos más cercanos al poder e influido en el mandatario.

En su publicación, Petro respondió con ironía a las afirmaciones y rechazó la idea de que pudiera ser manipulado por personas de su entorno: “Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido (sic)”.

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“No soy como quienes se enamoran y se entregan al paramilitarismo, no llego a tan alto grado de estupidez”, afirmó el exmandatario.

Gustavo Petro se burló de los señalamientos en su contra, sobre las mujeres que habrían influido en la toma de decisiones en su gobierno - crédito @petogustavo/X