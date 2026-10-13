Colombia

Presunto caso de acoso sexual terminó en la muerte del agresor: el joven afectado lo golpeó para defenderse

La Fiscalía General de la Nación investiga las circunstancias de la muerte de Carlos Eduardo Moreno Caviedes, pues apareció un video que respalda las declaraciones del joven involucrado que asegura que fue víctima de propuestas y tocamientos indebidos por parte del sujeto

El expediente incorporó el testimonio de un empleado, que afirmó haber recibido acercamientos físicos y comentarios sexuales antes del forcejeo que terminó con lesiones cerebrales para el presunto agresor - crédito @chechosangui / X

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El fallecimiento de Carlos Eduardo Moreno Caviedes, trabajador del Banco Caja Social, tras una caída ocurrida en un minimercado de Neiva (Huila), abrió interrogantes sobre los límites de la legítima defensa y las circunstancias previas al forcejeo.

La información revelada por el diario La Nación indica que el episodio habría comenzado con un presunto caso de acoso sexual contra un empleado del establecimiento. Además, en redes sociales circula un video que respalda la versión del joven.

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Moreno Caviedes murió cuatro días después de resultar herido durante el hecho registrado el 4 de octubre de 2026 en un comercio próximo al condominio campestre Bosques de Cantabria. El sujeto había permanecido bajo vigilancia médica por un trauma craneoencefálico, pero su condición se agravó hasta que se confirmó su fallecimiento en la clínica Medilaser.

El caso circuló ampliamente en plataformas digitales, donde se difundieron distintas versiones sobre la confrontación. La nueva información incorporó el relato de Daniel Felipe Gutiérrez Maya, de 20 años, que trabajaba en el minimercado y habría reaccionado ante un contacto físico que, según su versión, se produjo sin su consentimiento.

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El empleado señala que recibió comentarios sexuales y un contacto físico sin consentimiento por lo que empujó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El empleado señala que recibió comentarios sexuales y un contacto físico sin consentimiento por lo que empujó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presunto acoso antes de la caída

Según los detalles publicados por La Nación, Moreno Caviedes acudía con frecuencia al establecimiento donde trabajaba Gutiérrez Maya. El joven lo identificó como un cliente habitual y señaló que, en ocasiones anteriores, habría llegado bajo efectos del alcohol y le habría dirigido comentarios que le resultaban incómodos.

Ese antecedente es relevante para la reconstrucción judicial, pues modifica el contexto inicial bajo el cual se conoció el hecho. En un comienzo, el episodio trascendió como una aparente riña dentro de un local comercial; sin embargo, la versión conocida posteriormente plantea que existió una interacción previa que habría escalado desde reclamos y expresiones de contenido sexual hasta el acercamiento físico que derivó en el golpe.

El empleado del minimercado habría estado cumpliendo su turno cuando Moreno Caviedes ingresó al lugar. De acuerdo con el relato entregado, el cliente le reclamó porque no respondía sus intentos de conversación. La situación habría continuado con comentarios insistentes y una pregunta de carácter sexual que el joven rechazó.

Gutiérrez Maya sostuvo que, después de negarse, Moreno Caviedes habría mantenido el acercamiento y lo habría sujetado por el cuello y el abdomen. También señaló que el hombre presuntamente frotó sus genitales contra él mientras lo retenía.

Imagen de referencia. La denuncia contra Carlos Carreño señala insinuaciones, tocamientos e intento de obligar a la escolta a entrar a una habitación el 17 de febrero de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El joven habría sido víctima de tocamientos indebidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante esa situación, el trabajador del comercio habría intentado apartarse. Según la información difundida, Gutiérrez Maya empujó y golpeó a Moreno Caviedes para liberarse, tras lo cual el empleado bancario perdió el equilibrio y cayó al suelo, lo que se puede confirmar con el video que circula sobre lo sucedido, pues en las cámaras de seguridad del lugar quedó registrado el incómodo momento que vivió el joven que intentó evitar al señalado acosador y terminó por defenderse en cuanto este lo tocó.

Los presentes auxiliaron a Moreno Caviedes, que posteriormente fue ingresado a la clínica, donde recibió tratamiento especializado. Durante los días siguientes permaneció en estado crítico y el trauma craneoencefálico derivó en complicaciones que comprometieron su evolución.

La muerte se produjo cuatro días después de lo sucedido y tanto el testimonio del joven como el video hacen parte de la investigación penal.

La mayoría de personas en redes sociales respalda al joven acosado - crédito X
La mayoría de personas en redes sociales respalda al joven acosado - crédito X

La Fiscalía establecerá si se trata de un caso de legítima defensa

La muerte de Moreno Caviedes obliga a esclarecer la secuencia completa de los hechos, desde el supuesto acoso hasta el momento preciso de la caída.

En este caso, las autoridades tendrán que determinar si el joven se encontraba ante una amenaza que justificara una respuesta defensiva y si el empujón y el golpe fueron una reacción dirigida a apartar al hombre que presuntamente lo sujetaba. También se revisará la dinámica del forcejeo y si hubo otros elementos que incidieran en que Moreno Caviedes cayera de esa manera.

La Fiscalía General de la Nación recibió el reporte del joven de 20 años, que se habría presentado ante esa entidad después de lo sucedido para poner en conocimiento su versión.

Por ahora, los investigadores recogen declaraciones de las personas presentes y revisan los registros de cámaras de seguridad del establecimiento y sus alrededores. Los videos y los testimonios serán determinantes para reconstruir el episodio y contrastar cada una de las versiones que han circulado desde el 4 de octubre.

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