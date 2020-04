"Con la medicación que toma, levodopa, se le producían dolores en las piernas. De la nada aparece con dolor y también se le pasa de repente. Eso la tiene prácticamente sin movilidad. Va de la silla de ruedas al sillón, de ahí a la silla y de ahí a la cama. El medicamento con el tiempo ya no le hacía efecto. Ahora usa una bomba de apomorfina, cuya aplicación es cada 12 horas, y la dosis de levadopa que se le da es más baja. Últimamente, Norma tiene afectada la parte cognitiva, con falta de memoria. Se olvida de cosas, a veces se desubica, piensa que está en otro lado, que no está en su casa. Trabajar la parte cognitiva la mantiene más ágil o por lo menos retrasa el problema. En cuanto al ánimo, tiene sus momentos, a veces se pone depresiva, a veces no. Y no hay ningún horario. La dependencia y darse cuenta de que no puede hacer cosas por su cuenta a veces la entristece. No oculta su enfermedad. En la situación que ella se encuentra, dependiendo su estado de ánimo, mira TV, lee, jugamos a las cartas", dijo Rubén.