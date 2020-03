Partieron de Argentina el 3 de marzo rumbo a Tokio, la llegada fue buena. Si bien ese país contaba con casos de coronavirus, estaban muy controlados. La mayoría de las atracciones estaban abiertas y no presuponía un mayor riesgo ir de un lugar a otro, sino que había que tomar los cuidados necesarios; no tocar mucho las superficies, usar alcohol en gel y -solo si querían- usar barbijo, aunque no todos los japoneses lo usaban.