De este modo, lo que antes se consideraba algo habitual para una generación, como salir a bailar, juntarse con amigos por el solo hecho de estar juntos o asistir a un compromiso, parece haber quedado atrás. De la mano de la disminución de las actividades consideradas como adultas entre los adolescentes de la generación posmillennial y de no saber decir que no, la generación Z es la que se rehúsa a decir que no y opta por mentir para evitar el confrotamiento.