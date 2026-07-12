¿Romance en puerta? Fátima Bosch responde a rumores que la vinculan con Jude Bellingham

La fiebre mundialista trajo consigo historias inesperadas fuera de la cancha, y una de las más virales fue el “shippeo” entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y Jude Bellingham, mediocampista de Inglaterra y estrella del Real Madrid.
Tras la eliminación de la Selección Mexicana en octavos, miles de usuarios comenzaron a bromear sobre una posible relación, creando una ola de memes y videos que rápidamente se volvió tendencia.
PUBLICIDAD
Ante la viralidad, Bosch se pronunció, aclarando el origen y el alcance de los rumores. Su respuesta, sincera y con humor, dejó en claro cuáles son sus prioridades personales.
Así comenzó el shippeo entre Bosch y Bellingham
El rumor nació como una broma en redes sociales, impulsado por la creatividad de los aficionados tras el partido México vs Inglaterra.
- Instagram y TikTok se llenaron de videos editados sobre una supuesta relación.
- Comentarios como “¿te imaginas a Bellingham en la Feria de Tabasco?” inundaron las plataformas.
- La tendencia fue tal que rápidamente trascendió el entorno digital y llegó a los medios.
El fenómeno mostró el impacto que pueden tener las bromas digitales en la conversación pública.
Fátima responde: “Lo más importante es que sea buena persona”
Abordada por los medios, Fátima Bosch respondió a los cuestionamientos de forma espontánea: “Fíjate que he visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Digo, juega super vien futbol, pero lo tendría yo que conocer, o sea, esté guapo o no, yo creo que lo importante es que sea buena persona.”
PUBLICIDAD
- La declaración generó empatía entre sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad.
- Bosch no negó la puerta al humor de los usuarios, pero subrayó que para ella la personalidad y los valores están por encima de la fama.
- Su reacción fue percibida como una muestra de naturalidad, en contraste con la especulación previa.
De esta manera, su respuesta a la polémica reforzó la imagen pública de Fátima como una figura honesta y cercana.
Más allá del rumor: qué hay (y qué no) entre Miss Universo y el futbolista
Por ahora, la relación entre Bosch y Bellingham es sólo una tendencia digital sin fundamentos en la realidad.
- No existe evidencia de contacto real entre ambos; los videos que circulan han sido creados por usuarios.
- Jude Bellingham mantiene una relación con la modelo estadounidense Ashlyn Castro.
- El mediocampista inglés fue ampliamente reconocido en el país tras mostrar respeto hacia jugadores del Tri como Erik Lira y Gilberto Mora.
Así, el “shippeo” entre Fátima Bosch y Jude Bellingham permanece como una muestra del poder de las redes sociales para transformar una broma en tema nacional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD