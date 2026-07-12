México

¿Romance en puerta? Fátima Bosch responde a rumores que la vinculan con Jude Bellingham

La Miss Universo 2025 abordó el “shippeo” que surgió en redes tras el enfrentamiento entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca

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La Miss Universo, Fátima Bosch admitió que la estrella inglesa que le anotó dos goles a México juega muy bien, dejando saber los aspectos que la hacen interesarse en un hombre. (Especial)
La Miss Universo, Fátima Bosch admitió que la estrella inglesa que le anotó dos goles a México juega muy bien, dejando saber los aspectos que la hacen interesarse en un hombre. (Especial)

La fiebre mundialista trajo consigo historias inesperadas fuera de la cancha, y una de las más virales fue el “shippeo” entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y Jude Bellingham, mediocampista de Inglaterra y estrella del Real Madrid.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en octavos, miles de usuarios comenzaron a bromear sobre una posible relación, creando una ola de memes y videos que rápidamente se volvió tendencia.

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El shippeo entre Fátima Bosch y Jude Bellingham surge tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
El shippeo entre Fátima Bosch y Jude Bellingham surge tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Ante la viralidad, Bosch se pronunció, aclarando el origen y el alcance de los rumores. Su respuesta, sincera y con humor, dejó en claro cuáles son sus prioridades personales.

Así comenzó el shippeo entre Bosch y Bellingham

El rumor nació como una broma en redes sociales, impulsado por la creatividad de los aficionados tras el partido México vs Inglaterra.

  • Instagram y TikTok se llenaron de videos editados sobre una supuesta relación.
  • Comentarios como “¿te imaginas a Bellingham en la Feria de Tabasco?” inundaron las plataformas.
  • La tendencia fue tal que rápidamente trascendió el entorno digital y llegó a los medios.
Miles de usuarios en redes sociales impulsaronn memes y ediciones sobre una supuesta relación entre la Miss Universo y el mediocampista inglés. (X)
Miles de usuarios en redes sociales impulsaronn memes y ediciones sobre una supuesta relación entre la Miss Universo y el mediocampista inglés. (X)

El fenómeno mostró el impacto que pueden tener las bromas digitales en la conversación pública.

Fátima responde: “Lo más importante es que sea buena persona”

Abordada por los medios, Fátima Bosch respondió a los cuestionamientos de forma espontánea: “Fíjate que he visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Digo, juega super vien futbol, pero lo tendría yo que conocer, o sea, esté guapo o no, yo creo que lo importante es que sea buena persona.”

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  • La declaración generó empatía entre sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad.
  • Bosch no negó la puerta al humor de los usuarios, pero subrayó que para ella la personalidad y los valores están por encima de la fama.
  • Su reacción fue percibida como una muestra de naturalidad, en contraste con la especulación previa.
Fátima Bosch aclara el origen de los rumores y dice que primero tendría que conocer a Jude Bellingham. (Cortesía: Henry Flores)
Fátima Bosch aclara el origen de los rumores y dice que primero tendría que conocer a Jude Bellingham. (Cortesía: Henry Flores)

De esta manera, su respuesta a la polémica reforzó la imagen pública de Fátima como una figura honesta y cercana.

Más allá del rumor: qué hay (y qué no) entre Miss Universo y el futbolista

Por ahora, la relación entre Bosch y Bellingham es sólo una tendencia digital sin fundamentos en la realidad.

  • No existe evidencia de contacto real entre ambos; los videos que circulan han sido creados por usuarios.
  • Jude Bellingham mantiene una relación con la modelo estadounidense Ashlyn Castro.
  • El mediocampista inglés fue ampliamente reconocido en el país tras mostrar respeto hacia jugadores del Tri como Erik Lira y Gilberto Mora.
Bellingham se rindió ante el rendimiento y la forma de jugar con el corazón de Erik Lira y Gilberto Mora. REUTERS/Eloisa Sanchez
Bellingham se rindió ante el rendimiento y la forma de jugar con el corazón de Erik Lira y Gilberto Mora. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el “shippeo” entre Fátima Bosch y Jude Bellingham permanece como una muestra del poder de las redes sociales para transformar una broma en tema nacional.

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