Ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella plantea reforma tributaria, fracking y cambios al 4x1.000 para enfrentar la crisis fiscal

Miguel Gómez, designado ministro de Hacienda, expuso las principales líneas de la política económica que impulsará el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El designado ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez, anticipó algunas de las medidas económicas que buscará impulsar la nueva administración para enfrentar la situación fiscal del país.

En una entrevista concedida a El Tiempo, el economista habló sobre una reforma tributaria de carácter estructural, la revisión de beneficios fiscales, la posibilidad de comenzar a eliminar el impuesto del 4x1.000 para personas naturales, la reactivación del sector minero-energético mediante el fracking con responsabilidad ambiental y las estrategias para reducir la deuda pública.

De acuerdo con el diario, las primeras decisiones del nuevo jefe de la cartera de Hacienda estarán enfocadas en responder a un panorama fiscal complejo. El medio recordó que, según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la deuda neta del país podría llegar este año al 61% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto de la historia.

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La reforma tributaria revisará exenciones y beneficios fiscales

Uno de los principales anuncios realizados por Gómez tiene que ver con la intención de presentar una reforma tributaria estructural, que incluirá una revisión de las deducciones, exenciones y tratamientos especiales existentes en materia de renta e IVA.

En diálogo con el medio, explicó que el llamado gasto tributario representa más del 8% del PIB, la cifra más alta de América Latina, por lo que considera necesario revisar cuáles beneficios continúan cumpliendo el propósito para el que fueron creados.

“Algunas de esas deducciones o exenciones se justifican porque tienen impacto social; sin embargo, otras ya cumplieron su objetivo y esos sectores están consolidados y pueden volar solos. Debemos retomar la discusión de quién realmente necesita las ayudas del Estado y quién no”, afirmó.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de revisar los bienes exentos y excluidos del IVA, Gómez respondió que “en una reforma sistémica toca mirarlo todo. No es simplemente poner parchecitos. Sin embargo, la parte de la canasta creo que no sufriría modificaciones”.

El futuro ministro aseguró que la reforma tributaria incluirá una revisión de deducciones, exenciones y otros beneficios fiscales. - crédito Colprensa

Estudiarán cambios al 4x1.000 y otros impuestos

Durante la entrevista, el futuro ministro también fue consultado sobre varios impuestos específicos que podrían hacer parte de la reforma.

Respecto al gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, señaló que “estamos estudiando la viabilidad de comenzar a eliminarlo para las personas naturales, pero no es un compromiso”.

Frente a los impuestos a los alimentos ultraprocesados, respondió que sí serán revisados, mientras que descartó la posibilidad de gravar las pensiones.

Sobre una eventual ampliación de la base de contribuyentes del impuesto sobre la renta para personas naturales, Gómez consideró que el contexto laboral dificulta esa posibilidad.

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“Yo quisiera que eso fuera posible, pero soy consciente de que con el 55% de los ocupados en la informalidad es muy difícil. La mejor manera de luchar contra este flagelo no es con subsidios ni con castigos, es con una buena laboral que promueva el empleo para que la gente no tenga que salir a rebuscar”, manifestó al diario.

Reactivación del sector minero-energético y regreso del fracking

Otro de los temas abordados por el designado ministro fue la situación del sector minero-energético.

En las declaraciones recogidas, Gómez sostuvo que la nueva administración buscará fortalecer esa actividad y cuestionó las políticas implementadas durante los últimos años.

“El castigo que le hizo este gobierno es inmenso porque el país tiene una riqueza importante, pero hacer minería hoy es prácticamente imposible. Entre los ‘ecópatas’, es decir, los ambientalistas extremistas, y el desorden populista de las consultas conseguir una licencia puede tardar hasta 10 o 15 años”, afirmó.

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El economista también aseguró que Ecopetrol se ha visto afectada durante los últimos cuatro años.

“Ecopetrol es una empresa que se ha debilitado muchísimo en estos cuatro años. Nuestras reservas de petróleo están estancadas y las de gas cayendo. Además, estamos importando el 30% del gas. Ese cambio de modelo energético lo único que produjo es que Colombia sea cada vez más dependiente en términos energéticos. Para retomar la independencia necesitamos recuperar Ecopetrol”, señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reanudar la perforación de pozos petroleros, respondió que esa será una de las primeras decisiones que impulsará el nuevo Gobierno.

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“Eso es lo primero que tenemos que hacer y vamos a autorizar el fracking ambiental, es decir, con responsabilidad ambiental”, indicó.

Miguel Gómez afirmó que el nuevo Gobierno buscará autorizar el fracking con criterios de responsabilidad ambiental. - crédito REUTERS/Eli Hartman

El plan para reducir la deuda pública

En la entrevista, Gómez también explicó cómo buscará enfrentar el incremento de la deuda pública.

Tras ser consultado por la proyección del Carf, según la cual la deuda neta podría alcanzar el 61% del PIB este año, aseguró que la estrategia no será renegociar las obligaciones financieras del Estado.

“Vamos a reperfilarla, que es diferente a renegociar. Significa que cuando uno tiene vencimientos de corto plazo a tasas muy altas que presionan mucho la caja, se pueden sustituir esas obligaciones por otras a plazos más largos y costos más bajos”, explicó.

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Añadió que esa estrategia estará acompañada por un plan de ajuste fiscal y por el fortalecimiento de las relaciones con los organismos multilaterales.

“Tenemos que disminuir nuestra demanda de recursos financieros. Además, vamos a restablecer las relaciones con organismos financieros multilaterales, como el FMI, el BID, la CAF o el Banco Mundial. Uno no puede descuidar sus fuentes de financiación. Cuantas más opciones haya, más fácil es manejar los problemas de deuda”, afirmó.

Banco de la República y salario mínimo

Sobre su futura participación en la junta directiva del Banco de la República, Gómez manifestó que sería favorable a una reducción de las tasas de interés para estimular la economía, aunque insistió en la importancia de respetar la independencia del emisor.

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“Claro que sería partidario, pero la inflación no cede porque la economía está recalentada y el gobierno no para de gastar. Además, debemos respetar las instituciones y la autonomía del Banco. Durante toda su historia ha habido discusiones y fricciones, pero se tienen que manejar institucionalmente, no en los medios de comunicación ni dando portazos”, sostuvo.

En cuanto a la discusión sobre el salario mínimo, el designado ministro cuestionó los incrementos aplicados durante los últimos años.

“La política salarial ha sido manejada en estos años con una gran dosis de populismo. Se han subido los salarios muy por encima de la productividad. Los aumentos excesivos se traducen en inflación y en pérdida del poder adquisitivo de los más pobres”, dijo.

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Asimismo, descartó que el próximo Gobierno contemple incrementos similares al registrado este año.

“No, es que no lo podemos hacer. El nuevo gobierno no será irresponsable. Subir el mínimo cuatro veces la inflación, como pasó este año, genera un efecto inmenso y en cascada sobre muchísimos sectores de la economía”, aseguró.

El designado ministro cuestionó los incrementos recientes del salario mínimo y sostuvo que deben guardar relación con la productividad de la economía. - crédito Sergio Acero/Reuters - @EconUrosario/X

Finalmente, al ser consultado por la meta del presidente electo Abelardo de la Espriella de alcanzar un crecimiento económico de hasta el 7%, Gómez respondió que “crecer más rápido es una necesidad. Una economía que no crece no logra derrotar la pobreza. El Presidente dijo que de lo que se trata es que haya más ricos para que haya menos pobres”.