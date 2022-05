Caída de criptomonedas: cómo evitar afectaciones a la salud mental de los inversores

Inversores de criptomonedas están preocupados por las deudas que les están dejando (Foto: EP)

La historia se repite: la crisis económica, o en este caso la crisis por el descenso del valor de las criptomonedas está haciendo que sus inversores tengan pensamientos suicidas. Desde 1822 se ha hablado sobre la relación entre el comportamiento suicida y la economía, así que no es de sorprender que la tendencia se repita bajo los estándares actuales.

En varias ocasiones las criptomonedas han registrado descensos en tiempo récord, por ejemplo, bitcoin ha llegado a cotizar por debajo de los US 25 mil dólares y su valor más alto ha sido por arriba de US 30 mil dólares. Aunque Bitcoin han tenido algunas mejoras hasta el día de hoy, no todas las criptos han tenido la misma suerte.

Solana, Cardano, Ethereum y Luna han caido estrepitosamente y nadie “les soba” para que no duela el golpe. Mientras siguen en dirección contraria al cielo, la plataforma Coinbase muestra resultados desfavorables, y el CEO señaló que en caso de quiebra, los inversores tendrán dificultades para recuperar sus inversiones en criptomonedas.

Ante el panorama desolador, quienes tienen gran parte de su dinero en criptomonedas están en crisis y han empezado a mostrar síntomas peligrosos. En Francia del siglo XIX se escribió el primer estudio sobre la relación del suicidio con el desempeño de la economía y lamentablemente en muchas épocas, en donde la bolsa de valores o economía ha caído, muchos han tomado la decisión de quitarse la vida.

Lamentablemente esa situación se vuelve a repetir, con la diferencia de que ahora son inversores de monedas tecnológicas y que sus comentarios suicidas han trascendido en Reddit. La modernidad demuestra que solo el contexto y los soportes cambian, sin embargo, para las personas es igual de impactante una situación de crisis y desolación. Al final, la mente humana se sigue distinguiendo y no cambia ante situaciones de potencial riesgo.

De acuerdo con la revista British Journal of Psychiatry, entre el 2008 y 2010 en Canadá, Estados Unidos y Europa, cerca de 10 mil personas se quitaron la vida como consecuencia de recortes económicos. Indica que hay tres vías para que las personas sean orilladas a estos pensamientos autodestructivos, primero, la pérdida de trabajo, el cual es un factor de riesgo para la depresión y suicidio que es una 2,5 veces más frecuente que en personas en paro.

El segundo es endeudamiento, como consecuencia del desempleo. En tercer lugar se encuentra la deuda y el desempleo que dan lugar a la ejecución de hipotecas y desahucios, mismos que se asocian a la depresión y transtornos de ansiedad. Si bien los inversores de criptomonedas hipoteticamente no están perdiendo un empleo, sí estarían sufriendo las consecuencias de quedarse sin dinero, endeudarse y no poder recuperarse.

Hace no mucho, con la caída de bitcoin, especialistas de Genbeta dijeron que uno de los factores que estaban influyendo era desestabilización de la ‘stablecoin’ (una criptomoneda que por lo general se mantiene estable) TerraUSD, la cual estaba teóricamente diseñada para mantenerse en paridad con el dólar estadounidense.

No obstante, la criptodivisa ha llegado a cotizarse en 0,22 dólares, y su fundador, Do Kwon, está dispuesto a sacrificar el token llamado Luna para salvar a TerraUSD. Claramente eso tuvo un efecto mariposa, ya que Luna cayó hasta un 99% menos. Sul valor paso de los US 120 dólares a US 1 dólar en cuestión de horas.

Todo esto ha hecho que los inversores de criptos estén alertas, obligados a revisar todo el tiempo el valor de las divisas, así como externar su preocupación en Internet. A través del subreddit de Terra Luna, algunos usuarios han dicho que han perdido hasta US 450 mil dólares y que nunca podrían pagarle al banco, por lo que su única salida es el suicido.

Debido a los alarmantes mensajes, los moderadores fijaron un comentario en el que brindan líneas de ayuda para la vida en más de 30 países, recordando que ahí les pueden ayudar a encontrar una solución y a escuchar por lo que están pasando. “Espero que sepas que no estás solo en esto [...] Busca allá afuera y no te rindas”, dijeron.

Por el momento no se ha registrado ningún suicido por la caída de las criptomonedas, sin embargo, las publicaciones de los usuarios inversores han prendido las alertas sobre los efectos que están ocasionando.

Cabe recordar que el mercado de las criptomonedas es volátil, por lo que especialistas en economía no recomiendan invertir en ellas. Por otro lado, los moderadores de Luna dijeron que no aconsejan nunca invertir más dinero del que se tiene en el momento o incluso más de lo que se podría tener en todo un año, ya que podría ser muy peligroso.

Ayuda contra el suicidio

Si está usted preocupado por una persona que usted sabe que está pasando por una crisis o que piensa en suicidarse puede buscar el número de ayuda en la siguiente lista de países o hacer clic en este enlace.

