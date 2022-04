Garbage Queen, el caso de TikTok para hacer un cambio positivo ante el cambio climático

TikTok ya permite usar GIFs con audio. (foto: tododigital)

En los últimos años TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares. Aunque muchos de los videos cortos son de retos, coreografias de baile, lipsync, entre otros que buscan entretener, hay algunos usuarios, como @thegarbagequeen, que están aprovechando esta comunidad para informar sobre el cambio climático y contagiar el interés por ser parte activa del cambio.

En una entrevista que dio la tiktoker, Alaina Wood, a The Verge, dijo que la ansiedad climática y “el calor” la llevaron a empezar a hacer videos en 2020 para hablar de ese sentimiento, así como de soluciones, nuevos estudios e informes. Actualmente tiene más de 300 mil suscriptores que se interesan en el tema.

En ese época, estaba en confinamiento por la pandemia, así que, tenía aburrimiento y tiempo de sobra. Entonces comenzó a subir videos “sobre cosas raras”, no obstante, cuando la plataforma comenzó a recomendarle videos sobre el cambio climático notó que muchos de ellos tenían datos inexactos, por lo que decidió hacer los propios con información precisa.

“Hice mi primer video sobre el medio ambiente en mayo de 2020 diciendo por qué ya no me considero un desperdicio cero. A partir de ahí, comencé a construir una comunidad de otras personas que discuten el cambio climático en el medio ambiente y me di cuenta de que la gente quiere escuchar sobre esto”, dijo la joven para el citado medio.

Para ella era un problema sentir que no podía reciclar muchas cosas cuando estaba en la universidad, aunque ha aprendido a ser más práctica en su estilo de vida e intenta mostrar a los demás en Internet que pueden hacer lo mismo.

Por ejemplo, conduce mucho su automóvil pero es porque donde reside el transporte público no llega ni tampoco la lleva a un sitio que le sea de utilidad, ya que solo tiene dos rutas disponibles. En este caso, aunque aún usa un automóvil de gasolina porque los eléctricos son caros, conduce de forma “eficiente”, es decir, sin acelerar o desacelerar rápidamente o configurando el control crucero cuando está en carretera.

“Para mí, es solo encontrar pequeñas formas de hacer que tu vida sea un poco más sostenible. Ayudará, y las personas no deberían sentirse culpables si ‘no puedo hacer más’”, aseguró la tiktoker. Añadió que, “al final del día, sí, nosotros como individuos necesitamos hacer cambios, pero también las corporaciones y los gobiernos”.

Aseguró que a pesar de que las personas hagan cambios individuales y personales, es importante que también lo hagan las empresas y los gobiernos, pues de lo contrario “no podemos hacer grandes cambios tan fácilmente sin ellos”.

Por otro lado, dijo que le interesó subir videos hablando sobre el tema porque se dio cuenta en los comentarios que muchos usuarios estaban teniendo “ansiedad ecológica” y que incluso varios estaban pensando en el suicidio, debido a que en algunos videos de TikTok había datos inexactos y fatalistas en donde aseguraban que todo se acabaría dentro de 10 o 15 años.

“Siento que mi deber como científico y comunicador climático es asegurarme de que se divulgue la información más precisa, especialmente cuando la información inexacta afecta la salud mental de las personas”, aseguró la tiktoker, quien también padece ansiedad ecológica.

Junto a otras tendencias, “climate doom” se ha hecho viral destacando la importancia de ser prácticos y marcar la diferencia ante el cambio climático, a través de pequeños cambios que impacten positivamente al medio ambiente.

