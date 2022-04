Los mejores videojuegos de Los Simpson

The Simpsons Game (2007)

Este 19 de abril Los Simpsons cumplen 35 años de historia. La famosa familia amarilla, creada por Matt Groening, se vio por primera vez el 19 de abril de 1987 en el show de Tracey Ullman. Aquel día la comediante, que estrenaba un programa en la cadena Fox, anunció que se emitiría un corto animado antes de ir al corte.

Fueron 88 segundos en los que la familia amarilla irrumpió en la pantalla. Así fueron los primeros pasos de estos personajes que se convirtieron en una serie de culto y que dieron origen a una gran cantidad de artículos comerciales, entre ellos, una importante variedad de videojuegos.

1. The Simpsons (1991)

The Simpsons es el primer videojuego de la franquicia

El primero de la lista es The Simpsons, desarrollado por Konami y disponible para Arcade, Commodore 64, PC, XBLA y PSN. Fue el primero de la franquicia y una verdadera revolución cuando salió al mercado. En este juego, la propuesta es recorrer Springfield con el objetivo de recuperar a Maggie de las manos del señor Burns que se la lleva cuando cae un diamante en su boca. Se puede jugar de a uno o con hasta cuatro jugadores.

Cada quien puede elegir un personaje: Homero, Marge, Lisa o Bart y debe desplazarse por diferentes escenarios donde se enfrenta con diferentes obstáculos y luchan, a fuerza de golpes, con “los malos” de la serie.

2. Bart Vs. the Space Mutants (1991)

Bart tiene que salvar el mundo para que no caiga en las garras de los mutantes

En este juego Bart es el protagonista: debe detener a los mutantes, que han aparecido en varios episodios de la serie, para que no dominen el mundo. Debe obtener determinados artículos para lograr pasar al siguiente nivel. Una característica importante es que Bart solo puede soportar dos golpes directos, sino pierde, salvo que obtenga suficientes monedas par comparar una vida adicional. Al perder Bart dice “Cómete mis pantalones”, clásica frase de este personaje.

Hay versiones para los sistemas Atari ST, Commodore Amiga, Commodore 64, Commodore 128, ZX Spectrum, PC DOS, Amstrad CPC, Nintendo Entertainment System, Master System, Mega Drive y Sega Game Gear.

3. Krusty’s Fun House (1992)

Krusty debe deshacerse de las ratas que destruyeron su hogar

Aquí el protagonista es el payaso Krusty, quien tiene como objetivo destruir a todas las ratas que invadieron su “Casa de la diversión “o Krusty Brand Fun House. El usuario debe usar diferentes objetos, con los cuales se les marca el camino a las ratas para guiarlas hacía el dispositivo que las destruirá. En cada nivel, esos gadgets son controlados por diferentes personajes entre los que se incluyen Bart Simpson y Homero Simpson. Fue desarrollado por Acclaim Entertainment para las videoconsolas Nintendo Entertainment System, Master System, Game Boy y Sega Game Gear

4. Bart’s nightmare (1992)

Mientras busca las páginas de su tarea, Bart tiene que combatir varios enemigos.

Inmerso en una pesadilla, Bart tiene que buscar las páginas de su tarea que le faltan para así poder obtener una buena calificación, caso contrario será reprobado. Así es que mientras transita las calles de Springfield en busca de sus deberes llega a un universo en el cual tiene que combatir varios enemigos. Está disponible para Super Nintendo y Mega Drive.

5. Virtual Springfield (1997)

The virtual Springfield

El objetivo es coleccionar cartas de los personajes, que se encuentran escondidas en sitios ocultos. Una vez que se obtienen todas las cartas del personaje, aparecen nuevos espacios a explorar. También hay artículos secretos. También se puede encontrar el Transportador de materia de Dr Frink y el mapa de Otto, que tiene direcciones con todos los sitios no interactivos del juego. El título fue desarrollado por Digital Evolution, para PC y Mac

6. Night of the living Treehouse Horror (2001)

Night of the living Treehouse Horror (2001)

The Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror es un juego que surge de uno de los episodios especiales que hace la serie por Halloween y que está basado, justamente en la casa del árbol de Bart Simpson, como su nombre lo indica. Las almas de los personajes amarillos están atrapadas en esa casa y para salvarse tiene que sortear varios obstáculos que se presentan en los 7 niveles que tiene el juego.

7. The Simpsons: Road Rage (2001)

The Simpsons Road Rage es similar al juego Crazy Taxi

El objetivo es llevar a los personajes de la serie a los diferentes destinos que se indican en el mapa. Hay diferentes vehículos disponibles que se pueden elegir al comienzo de juego: autos, camiones, cohetes y naves voladoras. Cuenta con versiones para PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox y Game Boy Advance.

8. The Simpsons: Hit & Run (2003)

The Simpsons hit and run es un juego de acción muy similar al GTA

The Simpsons Hit & Run trata de una posible invasión extraterrestre en Springfield. El juego está dividido en siete niveles, y en cada uno de ellos hay misiones que cumplir. El título es muy similar al videojuego de la saga Grand Theft Auto de Rockstar Games. El juego salió a la venta para GameCube, Xbox, PlayStation 2 y Windows el 16 de septiembre de 2003 en Estados Unidos,

9. The Simpsons Game (2007)

Cada personaje tiene un súper poder

En este juego, desarrollado por Electronic Arts, se puede jugar personificando a Bart, Lisa, Marge u Homero, que tratarán de usar sus poderes para ayudarlos a detener una amenaza extraterrestre. Homer puede convertirse en Homerbola; Bart, en Bartman; Lisa puede usar una mano de Buda y así hipnotizar a sus enemigos con el saxofón y Marge puede controlar a los habitantes de Springfield por medio de un megáfono.

El juego tiene 16 niveles y todos tienen algún vínculo con los capítulos de Los Simpson, así que está repleto de parodias y guiños que los televidentes de la serie sabrán comprender. Está disponible para las consolas Wii, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 2, Nintendo DS y PlayStation Portable

10. The Simpsons Tapped Out (2012)

The Simpsons Tapped Out

Homero provocó una explosión por accidente y destruyó Springfield. Así comienza este juego en el cual el usuario debe reconstruir otra vez la ciudad que ha quedado en las ruinas. Es gratuito y está disponible en Apple Store, Play Store y Amazon Store.

