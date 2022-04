Microsoft tendría anuncios en algunos juegos gratuitos de Xbox

Microsoft planea incluir anuncios en algunos juegos gratuitos de Xbox. (foto: ADSLZone)

Pronto, los usuarios de Xbox podrían comenzar a ver anuncios en algunos juegos de la consola. Según Business Insider, Microsoft está desarrollando un nuevo programa publicitario que aplica a su catálogo de juegos ‘free-to-play’ (juegos gratuitos). Puede que no sea del gusto del jugador, pero obviamente se hará de una manera que no sea intrusiva en el juego, o eso se espera.

Conscientes de que tal determinación puede no ser bien recibida por el público, la gente de Redmond calculará cuidadosamente su estrategia. Obviamente, la compañía no licenciará ninguna marca para mostrar anuncios en sus juegos de Xbox, sino que trabajará con un número muy limitado (y selecto) a través de un mercado privado.

Todavía no se sabe cuáles son los planes de Microsoft para este nuevo adware (programa publicitario). Lo que explica el informe anteriormente mencionado es que se están evaluando alternativas para hacerlo sin interferir en la jugabilidad; entonces, por ejemplo, un anuncio podría mostrarse en una valla publicitaria durante un partido de FIFA 22 o una partida de carrera de autos, así en la interfaz de un avatar.

De todos modos, la empresa aún debe identificar algunos problemas antes del lanzamiento. Pero lo realmente interesante es que Microsoft no explorará la publicidad en los juegos gratuitos de Xbox como una nueva forma de monetizar sus propios fines lucrativos; en cambio, sugeriría que no haya recortes y permitiría que los desarrolladores de títulos y las marcas compartan las ganancias.

Mando de Xbox. (foto: ComputerHoy)

Si el plan sale bien, la intención de Microsoft será lanzarlo a partir del tercer trimestre de 2022. Por lo tanto, los dirigidos por Satya Nadella buscarán atraer a más desarrolladores de juegos gratuitos para que se unan a su plataforma. Queda por ver si la publicación de anuncios es lo suficientemente atractiva como para agregarse a las microtransacciones.

La estrategia que sugeriría la gente de Redmond para los juegos gratuitos de Xbox no parece irrazonable. Todo dependerá de la calidad de la implementación y del rigor de la empresa en la elección de las marcas con las que trabajará.

Si el plan es ‘pequeño’ y no intrusivo, a los jugadores no les molestará. Pero si la presencia del contenido del anuncio comienza a escalar hasta el punto de los usuarios no podrán disfrutar de un videojuego sin que el anuncio moleste intensamente, definitivamente se conviertirá en un problema.

Juegos gratuitos de Xbox. (foto: Microsoft)

Después de todo, en general, la presencia de publicidad en los videojuegos no es algo nuevo. Es cierto que en unos títulos es más sutil que en otros, pero es una tendencia comercial que han aprovechado las grandes editoriales.

Y también el hecho de que la creciente popularidad de los juegos gratuitos ha abierto la puerta a cualquier campaña publicitaria que pueda llegar rápidamente a millones de personas.

Juegos gratuitos de Xbox. (foto: Somos Xbox)

Por ahora, Microsoft ha evitado comentar sobre sus aparentes planes de incluir anuncios en los juegos gratuitos de Xbox. “Siempre buscamos mejorar la experiencia de jugadores y desarrolladores, pero no tenemos nada más que compartir sobre esto”, dijeron en un comunicado de prensa.

Si siguen adelante con este plan, se espera que sea de una manera menos caótica que lo hecho con Windows 11. Y es que, los de Redmond recientemente fueron noticia con su inclusión de anuncios en la interfaz del Explorador de archivos de su último sistema operativo; Sin embargo, la compañía luego los eliminó debido a la gran reacción negativa de los usuarios y aseguró que era solo un experimento.

