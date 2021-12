Probamos el portátil gamer Asus ROG Flow x13

Asus oRg Flow x13. (foto: Minimachines)

Cuando uno piensa en un computador gaming, seguro tiene en mente luces LED en cada rincón del mismo. Pues bien, realmente un dispositivo que se dedica exclusivamente a los videojuegos es aquel que tiene suficiente capacidad para disfrutar de los últimos juegos en buena calidad, con alto rendimiento de FPS y fluidez.

Asus lo sabe bien, y el nuevo ROG Flow X13, que fue presentado en la Feria de Electrónica de consumo 2021 (CES), es uno de los ordenadores que promete mejor desempeño en el gaming.

Ficha técnica

- Procesador: AMD Ryzen 9 5980HS Procesador móvil - AMD Ryzen 9 5900HS Procesador móvil - AMD Ryzen 7 5800HS Procesador móvil

- Gráficas: NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptop GPU, 4 GB GDDR6 VRAM

- Sistema Operativo: Windows 10 Pro / Windows 10 Home

- Display: 13.4-pulgadas 16:10 UHD WQUXGA (3840 × 2400) Pantalla táctil, IPS 60 Hz, 116% sRGB, Pantone Validado - 13.4-pulgadas 16:10 FHD WUXGA (1920 x 1200) Pantalla táctil IPS 120 Hz, 100% sRGB, Pantone Validado. Resistente a las rayaduras Corning Gorilla Glass

- Cámaras: 720p HD grabación de video

- Memoria: A bordo LPDDR4X RAM 4266 MHz 8 GB x 2 Doble canal / A bordo LPDDR4X RAM 4266 MHz 16 GB x 2 Doble canal

- Almacenamiento: 1 x M.2 2230 PCIe® 3.0 x4 SSD 512 GB/1 TB

- Teclado: Teclado chiclet retroiluminado con luz blanca, compatible con n-teclas, distancia entre teclas de 1,7 mm

- Audio: 2 altavoces, certificación Dolby Atmos y Hi-Res Audio (HRA), compatible con Smart Amp y cancelación de ruido AI bidireccional

- Wi-Fi / Bluetooth: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Bluetooth v5.1

- Puertos I/O: 1 x ROG XG Interfaz móvil (PCIe® 3.0 x 8) - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A - 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (DisplayPort 1.4 + soporte PD) - 1 x Audio combo jack (entrada de micrófono y auriculares) - 1 x HDMI (soporte HDMI 2.0b)

- Batería: 62Wh

- Suministro de energía: Adaptador de energía 100W USB Tipo-C - Soporte USB Tipo-C Carga rápida hasta 100W

Descripción del Asus ROG Flow x13

La computadora portátil para juegos llamada ROG Flow X13, es la primera convertible 2 en 1 para juegos que puede girar 360 grados. Este ordenador proporciona las siguientes especificaciones:

La bisagra de 360° maximiza la visualización y la interacción en la pantalla táctil, pasando rápidamente del modo portátil. La pantalla 16:10 ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz para un juego fluido y preciso.

El modo tableta también le permite desplazarse por el contenido, dibujar y tomar notas a mano con el lápiz óptico Asus. La pantalla táctil está protegida por Corning Gorilla Glass, que es resistente a los arañazos en el uso diario.

Asus ROG Flow x13. (foto: Asus)

Portabilidad, batería y potencia

Del mismo modo, el Flow X13 tiene solo 15,8 mm de grosor y pesa 1,3 kg. Teniendo en cuenta estas características, podría pensar que no tiene lo suficiente (internamente) para que un juego se desarrolle de la mejor manera. Pero, está equipado con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650 MaxQ, lo que permite una experiencia decente en el gaming; aunque definitivamente dependerá del juego. En juegos como Forza Horizon se pueden alcanzar hasta 60 FPS, por ejemplo.

A pesar de su diminuto tamaño, la compañía afirma una duración de batería aproximadamente de 11 horas, y realmente es así.

El calor y el ruido podría llegar a ser un problema con las consolas ultradelgadas , debido a las posiciones de los ventiladores. En esta computadora portátil son especialmente incómodas si coloca el dispositivo en sus piernas. No es nada que no se pueda solucionar: si jugará sentado en un escritorio no tendrá ningún problema de calentamiento; pero, si lo usará encima de sus piernas, los ventiladores se taparán y existirá este problema.

GPU externa XG Mobile, una potencia adicional

Esta es una pequeña caja que contiene una tarjeta gráfica más potente en forma de RTX 3080. Se conecta al portátil con un adaptador XGm en el lado izquierdo, mejorando el uso del equipo.

Ese es uno de los grandes aspectos más importantes de este portátil en esta configuración: no solo puede jugar juegos casuales en el sin estar conectado, sino que también tiene la posibilidad de conectarlo y maximizar los FPS en monitores más grandes.

Actúa como una fuente de energía para empezar. Esto significa que no necesita usar una fuente de alimentación USB-C estándar cuando se encuentra en funcionamiento, permitiendo liberar este puerto en el lado derecho. La GPU externa

XG Mobile también cuenta con cuatro salidas USBA, DisplayPort, HDMI y conectividad Ethernet. Conéctelo y, de repente, tendrá más opciones de conectividad y podrá enviar a una pantalla más grande.

GPU externa XG Mobile conectado a la Asus ROG Flow x13

Pantalla táctil

Obviamente, la pantalla de esta computadora portátil no es exactamente tan grande. Pero de alguna manera, gracias al marco relativamente sin bisel, parece más alto de lo que realmente es. Sí, tiene una relación de aspecto de 16:10 en lugar del habitual 16:9, pero está bien con la mayoría de los juegos.

Al igual que las otras computadoras portátiles Asus que existen, también tiene varias configuraciones GameVisual diferentes para ajustar los colores de la pantalla y aprovechar al máximo los diferentes formatos de juego. Para que pueda elegir FPS, Racing, RTS / RPG y más, para disfrutar con una mayor (o mejor) calidad.

Este monitor está más presente de lo que puede imaginar debido al pequeño marco, además de no fatigar mucho la vista, incluso cuando se juega durante largos períodos de tiempo.

Asus ROG Flow x13 en forma de tablet. (foto: Tekno Kompas)

Conclusiones generales

Como paquete completo, este Asus ROG Flow x13 se puede utilizar en muchas situaciones diferentes.

Entonces, si está buscando un ordenador para juegos, multiusos, que sea liviana y portátil, pero que aún pueda funcionar cuando la necesite en forma de tablet, esta es la opción que necesita.

Lo único que deberá tener en cuenta es el ruido, ya que el calentamiento del ordenador es manejable. El primer problema mencionado no es algo realmente molesto, pero si desea una laptop totalmente silenciosa, deberá valorar si el resto de cosas buenas que le aporta valen o no la pena para su compra definitiva.

SEGUIR LEYENDO: