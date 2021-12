La tecnología “ni quita ni pone”: Qué es lo más importante en el teletrabajo y trabajo presencial

Algunos regresan a las oficinas para seguir pasando el tiempo frente a una computadora (Foto: Europa Press)

A casi dos años de la pandemia y la vacunación masiva contra la COVID-19, aún hay cosas que quedan pendientes como el retorno a todas las actividades presenciales. Aunque en algunos países las empresas están llamado a sus trabajadores a la oficina, siguen quedando varias cosas pendientes como la salud mental.

El inicio del confinamiento pudo resultar difícil para varios, ya que de estar parte del día con sus compañeros del trabajo pasaron a estar todo el tiempo frente a un monitor, reduciendo su contacto humano al mínimo.

Ahora que ha comenzado a disminuir la gravedad de la pandemia algunas empresas están llamando a sus empleados retomar las actividades presenciales -mixtas o completas-, lo que está dejando ver, contrario al inicio de la pandemia, que los trabajadores ya no quieren volver a la oficina.

De acuerdo con The Washington Post puede deberse a una “extraña realidad”, en la que los trabajadores regresan a la oficina pero siguen estando frente a la pantalla de un ordenador contestando correos electrónicos y teniendo reuniones por Zoom, Google Meet o Teams de Microsoft.

Es decir, que solo cambió el factor de caminar dentro de su casa a volver a trasladarse varias horas en automóvil o transporte público para llegar a donde se localiza su empresa. Pues señalan que aunque buscan regresar a la normalidad, ya tampoco son los mismos a los de antes de la pandemia.

Si bien en labores presenciales los empleados pueden tener algún contacto entre pasillos, la realidad es que siguen pegados frente a su computadora para trabajar y hacer todas sus labores diarias.

En ese sentido, sigue faltando el factor humano relacionado a la comunicación afectiva y de salud mental, para que los empleados se sientan reconocidos y valorados en su campo de trabajo.

Teletrabajo vs Trabajo presencial

El trabajo a distancia hizo de la tecnología una herramienta indispensable, no obstante, aún con planes de retorno lo sigue siendo, por lo que, como lo explica Margarita Álvarez de Zabalza, Fundadora y CEO en Working for Happiness, lo importante es encontrar un equilibrio para no olvidar la parte humana.

“El teletrabajo no es ni bueno ni malo. Como todo, bien utilizado es perfecto y mal utilizado resta, entonces hay una cosa que tenemos que tener en cuenta todos: que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos el contacto con otros”, dijo la especialista para Infobae.

Aseguró que la tecnología “ni quita ni pone”, ya que son las personas las que, en el retorno al trabajo en esquema mixto, completo e incluso si se quedan desde casa, deben saber la importancia del contacto social.

“Lo que hay que encontrar es equilibrio, este va a depender mucho de las personas y de las organizaciones, hay que entrar a ese punto en el que sepamos que la tecnología ayuda pero sin perder la esencia del ser humano (social)”, aseveró.

En ese sentido, los trabajadores, sin importar el esquema laboral en el que actualmente se encuentren necesitan recibir reconocimiento de sus superiores y ser tratados con calidad humana. Además, debido a que el teletrabajo también trajo distanciamiento, la especialista dijo que el contacto debe ser reforzado.

“A través de la pantalla no es igual (la relación), pero precisamente, como no es igual, hay que forzarlo, hay que trabajarlo, precisamente como no es igual, hay que llevar eso a las agendas para que seamos capaces de tener esos momentos (cercanos y humanos)”.

Ejemplificó que a veces el realizar o contestar preguntas como: ¿Ya te recuperaste de esa gripe? ¿Cómo va tu familia?, ¿Cómo sigue tu hijo?; así como recibir palabras de aliento antes de iniciar un proyecto importante pueden cambiar positivamente la actitud y trabajo de las personas, pues aseguró que la tecnología es una herramienta laboral pero no por ello se debe olvidar la parte social.

“La tecnología curiosamente nos puede ayudar a ser mejores profesionales, desde luego, pero también mejores humanos y yo creo que eso es lo que hay que trabajar”, finalizó.

