Paso a paso para activar las letras de canciones en Spotify

(Foto: REUTERS/Carlos Osorio)

El modo karaoke de Spotify llegó a todo el mundo a partir del jueves 18 de noviembre. Si bien la empresa no lo llamó oficialmente de este modo, los usuarios podrán sacarle provecho para cantar junto a sus amigos y familia gracias a la integración de letras en todas las canciones.

Anteriormente el servicio de “Letras” estaba disponible para las audiencias de una limitada selección de países, no obstante, ahora fue incluido a todo el globo de forma gratuita para prácticamente cualquier plataforma que tenga la app, como lo son dispositivos Android, iOS, Web, consolas y televisores.

La nueva función de karaoke, llamada oficialmente “Letras” o “Lyrics”, llegó gracias a la colaboración entre Spotify y Musicmatch que provee más de 8 millones de letras a la plataforma, las cuales están completamente sincronizadas.

A parte de poder usar la letra para cantar en modo karaoke, la opción permite compartir la letra en redes sociales. No obstante, Spotify dijo que esta función estará disponible en “la mayoría” de su biblioteca musical, es decir, algunas no se podrán compartir.

Spotify (Foto: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

Cómo activar y disfrutar de la opción “Letras”

La modalidad ya está activada e todas las regiones para que sus usuarios comiencen a sacarle provecho. Para acceder a ella solo hay que seguir los siguientes pasos:

Desde la app móvil

-Acceder a la aplicación.

-Seleccionar la opción Vista en reproducción.

-En la parte baja de la pantalla se puede encontrar la letra que está sincronizada con la canción en curso

-Para compartirla, simplemente se tiene que presionar la opción compartir que es visible en la pantalla; ahí elegir el fragmento así como la plataforma a donde se desea enviar la letra.

Letras de Spotify (Foto: Europa Press)

Desde la app de escritorio

-Mientras se reproduce la canción buscar en la barra de opciones el ícono de un micrófono para que comiencen a aparecer las letras.

Desde la pp de una TV.

-Para las Smart TV con la aplicación se puede hacer visible la letra al seleccionar la opción Vista de la reproducción de una canción e ir a la esquina derecha de opciones.

-Una vez ahí se debe seleccionar la opción Letras.

En caso de que sigan sin aparecer las letras, Spotify Cares recomienda cerrar sesión, reiniciar el dispositivo y volver a iniciar sesión para que aparezca la opción.

De acuerdo con The Verge, la historia de las letras musicales en Spotify ha sido complicada. Inicialmente trabajó de la mano con Musicxmatch para realizar esta función, sin embargo en 2016 se separaron.

Aplicación de Spotify (Foto: Spotify)

Desde entonces la plataforma de streaming ofreció la función Behind the lyrics gracias a una asociación que hizo con Genius. Esta opción ofrece información básica sobre las canciones aunque no es nada útil para hacer un karaoke en casa.

Aunque ya ofrecía la opción útil para cantar solo o en compañía en países como Japón, la función no había sido lanzada de manera generalizada en los mercados occidentales como Estados Unidos y Latinoamérica.

Con la introducción de “Letras”, Spotify dijo a la plataforma TechCrunch que descontinuará la opción Behind the lyrics.

Bromean con la aparición de la opción “Letras”

(Foto: Twitter)

Como era de esperarse los usuarios de redes sociales encontraron el modo de reírse de esta nueva modalidad de Spotify, mientras que otros usuarios que ya tenían activada la opción porque sus regiones ya contaban con ella se sorprendieron de la noticia.

“Espera, qué?, no lo entiendo, yo tengo las letras en Spotify desde hace meses/años”, dijo un usuario de Twitter.

Otros bromistas sacaron capturas de pantalla en donde la letra de la canción no es de mucha ayuda. Por ejemplo, una usuaria agradeció irónicamente que canciones de una boy band coreana tuvieran letra, pues sigue sin poderlas cantar ya que aparecen en hangul, es decir en pictogramas, similar a las japonesas que tienen kanjis. Otros casos de agradecimiento irónico fueron en canciones en élfico o de reguetón que repiten lo mismo una y otra vez.

