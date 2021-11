Xbox Game Pass: juegos que salen y llegan a la biblioteca

Continuamente se renueva la biblioteca de XBOX (Foto: XBOX)

Continuamente el Xbox Game Pass actualiza su catálogo de videojuegos, pero así como incluye nuevos títulos deja fuera otros. En esta ocasión el próximo 30 de noviembre ocho franquicias salen del listado.

Ya que quedan unos pocos días antes de que salgan de la biblioteca de Xbox Game Pass, cabe divulgar cuáles son para que sus aficionados los disfruten al máximo.

-Call of the Sea – Cloud, Xbox y PC

-FIFA 19 – Xbox y PC

-Football Manager 2021 – PC

-Football Manager 2021 Xbox Edition – Xbox y PC

-Haven – Cloud, Xbox y PC

-Hola vecino: nube, Xbox y PC

-Morkredd: Cloud, Xbox y PC

-Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – PC

Call of the Sea sale del listado de juegos (Foto: Xbox)

Además, el 8 de diciembre también bajarán de su sistema Destiny 2: Beyond the Light. Quienes estén aún jugando alguno de estos títulos o deseen tenerlo puede aprovechar el descuento del 20% en la tienda.

Nuevos títulos

No todo es pena, bien dirían que “cuando se cierra una puerta se abre otra”, en ese sentido, llegarán al listado más juegos de los que se van. A inicios de mes llegaron grandes títulos como Forza Horizon 5 y Minecraft.

Además, en los próximos días estarán disponibles:

-Grow: Song of the Evertree (16 de noviembre de 2021 en Argentina, Chile, Colombia y México)

Es un sanbox de creación de mundos con elementos de gestión de la vida y aventuras para devolverle la vida a Evertree.

Exo One llevará varias horas de entretenimiento (Foto: XBOX)

-The Last Stand: Aftermath (16 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

De los creadores de The Last Stand: Union City y Dead Zone llega esta aventura de acción roguelite para un jugador con temática de zombies en donde se debe explorar el postapocalipsis y dar esperanza a los sobrevivientes.

-Out of Line (16 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

Se trata de un juego de aventuras con puzles que están dibujados a mano en un estilo 2D. Es un viaje introspectivo en busca de la identidad y libertad.

-Sherlock Holmes Chapter One (16 de noviembre de 2021 Argentina, Chile, Colombia y México)

Aquí se jugará como Sherlock para descifrar misterios en la aventura de detectives, aunque en algunas veces sea necesaria la fuerza bruta.

Battlefield 2042 es uno de los más esperados (Foto: XBOX)

-Surviving the Aftermath (16 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

Hay que sobrevivir y prosperar en un futuro postapocalíptico con recursos escasos hasta construir una colonia a prueba de desastres.

-Them Bombs (16 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

Hay que desactivar una bomba en cuenta regresiva, aunque hay que tener cuidado de las trampas.

-Before We Leave (17 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

Es un juego de construcción de ciudades ambientado en un rincón del universo.

Grow será un título atractivo para varios (Foto: XBOX)

-Chef’s Tail (17 de noviembre de 2021, preventa Argentina, Chile, Colombia y México)

El chef principal del inframundo debe dejar que las almas viajeras prueben la comida mortar para rejuvenecer.

-Klang 2 (17 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

En este juego Klang debe perfeccionar sus habilidades de combate mientras lucha con el enemigo.

-Mastho is Together (17 de noviembre de 2021, Argentina, Chile, Colombia y México)

Undungeon se une a la lista (Foto: XBOX)

Hay que ayudar a un malvavisco sin azúcar a cumplir su sueño de encontrar el equilibrio entre alegría y vitalidad.

Los otros títulos que llegarán este 17 de noviembre son: Next Space Rebels; Space Moth Lunar Edition; Tamarin; Exo One; Fae Tactics; Space Elite Force 2 in 1.

Los que estarán disponibles en el Game Pass desde el 18 de noviembre son: Two Hundred Ways y Undugeon. AL día siguiente, quienes están suscritos al servicio podrán disfrutar de Battlefield 2042; Despotism 3K; Nerf Legends; Smoots Golf y Total Arcade Racing.

