“El entrenamiento es una de las formas para mantener la salud psíquica. Por su puesto que es necesario vigilar que los niños no entren a sitios que no son par menores, eso hay que tenerlo en cuenta siempre”, subraya Litvinoff. Es importante que estos días de cuarentena no se conviertan en una batalla en torno al uso de los dispositivos sino que, por una parte, se entienda que pueden ser aliados, tanto en la educación como en la recreación. La clave es poder organizarse para que cada cosa se haga en un tiempo adecuado.