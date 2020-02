Unas 3.000 millones de personas son usuarias de al menos una red social, lo que representa alrededor del 40% de la población mundial, y se calcula que cada una dedica en promedio dos horas al día compartiendo publicaciones, enviando mensajes, dando me gusta o actualizándolas, de acuerdo con el informe Global Statshot: Digital in Q3 2017, compilado por las plataformas We Are Social y Hootsuite.