Sin embargo, expertos no consideran que las intenciones de las empresas tecnológicas sean completamente relacionadas con la salud mental. "Me encantaría pensar que es porque se preocupan por la salud mental de todos, pero ese no es su trabajo. Nunca deberíamos asumir que estas compañías de redes sociales con fines de lucro buscan mejoras en nuestra propia salud mental. No están en el negocio de cuidarnos. No venderían nuestros datos privados si ese fuera el caso”, dijo Renee Engeln, profesora de la Universidad de Northewstern en entrevista con el portal Cnet.