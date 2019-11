Entonces, ¿estamos ante el final de las celebridades digitales? La respuesta sería no; “más bien, se trata de un parteaguas para que la siguiente camada de influencers no se base sólo en este aspecto, es un cambio significativo, que impactará en el contenido. No buscarán hacer fotografías que sólo sean bonitas, sino que se producirá un contenido de mayor profundidad, más pensado, para generar comentarios e interacciones y no sólo un ‘me gusta’”.