3. Evitar la exposición del rostro o cualquier otro rasgo que permita que se identifique a la persona. Esto quiere decir: que no se tome con la cámara, que no aparezca en el material audiovisual original. En este sentido, cabe aclarar que si hay una foto completa: de cuerpo y rostro, aún cuando se edite para que no aparezca la cara del usuario, ese contenido eliminado no alcanza para anonimizar el material ya que existen herramientas digitales para reponer digitalmente ese contenido que se quitó.