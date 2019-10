“Lo que pasó con Castro es que todo el mundo se lo tomó en broma: circularon memes, mensajes de WhatsApps, estuvo en redes. Y eso hace que se diluya el fondo del fenómeno porque castro es víctima de difusión no autorizadas de imágenes íntimas y no sabemos qué le genera eso a él a su familia, sus hijos. Por otra parte: qué pasa con la gente que no tiene herramientas para no defenderse. Eso es lo que hay que trabajar en el fondo”, analizó.