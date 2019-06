De todas formas, show no faltó. Con Pikachu (de Pokémon) y Hello Kitty, personajes "estrella" presentes en diferentes dispositivos, CES Asia 2019 presentó la evolución de los autos, drones, robots (aunque no abundaron), soluciones de realidad virtual y aumentada, y todo tipo de dispositivos conectados dentro del concepto IoT (internet de las cosas). ​