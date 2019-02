Wabetainfo explicó que si elegiste la función de: Todos, siempre podrás ser agregado y por lo tanto no recibirás invitaciones; si escogiste: Mis contactos podrás ser agregado en grupos creados por personas incluidas en tu agenda, de esta manera sólo recibirás invitaciones de aquellos que no están en su lista de contactos. Si tu opción fue Nadie no podrás ser agregado directamente en grupos y tendrán que enviarte una solicitud cada vez que alguien quiera unirte a un grupo.